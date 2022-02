मोहम्मद कैफ ने चेताया- रोहित शर्मा से हाथ मिलाते हुए सावधान रहना क्योंकि वो जिसे भी छू लेते हैं वह...

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में टीम इंडिया (Team India) जीत की रथ पर सवार है. भारतीय टीम ने शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका (India vs Sri Lanka) को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. भारतीय टीम मौजूदा सीरीज में अपने प्लेइंग इलेवन में लगातार बदलाव कर रही है. आगामी टी20 विश्व के मद्देनजर टीम इंडिया में यह बदलाव आगे भी देखने को मिलेंगे. श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर को विराट कोहली की जगह तीसरे नंबर पर उतारा जा रहा है, जो लगातार रन बना रहे हैं. कोहली को टी20 सीरीज में आराम दिया गया है. टीम इंडिया के पूर्व मध्यक्रम के बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने रोहित की जमकर प्रशंसा की है.

वर्तमान में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) से हाथ मिलाते हुए सावधान रहना क्योंकि वह जिस चीज को छूते हैं सोना बन जाती है. श्रेयस अय्यर नंबर 3, खिलाड़ियों का रोटेशन, बॉलिंग में बदलाव किया, हर कदम, एक मास्टर स्ट्रोक.’ कैफ ने हैशटैग गोल्डनटच (#Goldentouch) दिया है. रोहित ने तीसरे टी20 में कैचों का अर्धशतक पूरा किया. वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 50 कैच लपकने वाले पहले भारतीय हैं.

Be careful to shake hands with Rohit Sharma these days. Anything he touches turns to gold. Shreyas at No.3, rotation of players, bowling changed. Every move, a master stroke. #Goldentouch @ImRo45

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 27, 2022