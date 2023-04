PBKS vs LSG: शिखर धवन क्यों लखनऊ के खिलाफ नहीं उतरे? 24 साल के खिलाड़ी ने संभाली पंजाब किंग्स की कमान

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 का 21वां मैच पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए. लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने 56 गेंद में 74 रन बनाए. इससे पहले, जब मैच के लिए टॉस हुआ तो पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन नहीं पहुंचे. उनके स्थान पर 24 साल के ऑलराउंडर सैम करेन आए और ये साफ हो गया कि इस मुकाबले में करेन पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं. सैम करेन ने ही धवन के इस मैच से बाहर होने की वजह बताई. करेन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. उन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा था.

सैम करेन ने टॉस के बाद बताया कि पिछले मैच में शिखर धवन के कंधे में चोट लग गई थी. लेकिन, धवन की चोट कितनी गंभीर है. इस बारे में करेन ने ज्यादा जानकारी नहीं दी. धवन की गैरहाजिरी में सिकंदर रजा और हरप्रीत भाटिया ये मैच खेल रहे हैं. पंजाब को रन चेज के दौरान जरूर धवन की कमी खलेगी. क्योंकि धवन शानदार फॉर्म में हैं.

