नई दिल्‍ली. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स चेपॉक स्‍टेडियम में इस सीजन के अपने आखिरी मुकाबले में उतरी तो हमेशा की तरह हजारों की भीड़ माही से मिलने के लिए मैदान में आए. माही मैच के बाद फैन्‍स के बीच गए और उन्‍हें सीएसके की जर्सी बतौर गिफ्ट भी दी. गावस्‍कर खुद एक दिग्‍गज हैं. सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी उन्‍हें अपना आदर्श मानते हैं. ऐसे में सचिन के जूनियर धोनी से ऑटोग्रॉफ लेने के ऐतिहासिक पलों को जिस किसी ने भी देखा वो हैरान रह गया. टेस्‍ट क्रिकेट में सबसे पहले 10 हजार रन बनाने वाले गावस्‍कर ने अपनी शर्ट पर माही के ऑटोग्रॉफ लिए. गुजरात बनाम हैदराबाद मैच के दौरान उन्‍होंने इस पूरे प्रकरण पर खुलकर अपनी बात रखी.

सुनील गावस्‍कर ने धोनी की तारीफ करते हुए कहा, “ जिस तरह से उन्‍होंने खुद को हैंडल किया है वो सच में लाजवाब है. जैसे ही मुझे पता चला कि मैच के बाद सीएसके मैदान का चक्‍कर लगाने वाली है तो मैंने तुरंत ही एक पैन उधार मांगा और धोनी के पास पहुंच गए.” गावस्‍कर ने कहा कि मैं इस स्‍पेशल मूमेंट का हिस्‍सा बनना चाहता था. “मैं उस कैमरामैन का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे मार्कर पेन उपलब्‍ध करा दिया. मैंने धोनी से ऑटोग्रॉफ के लिए अनुरोध किया. धोनी ने इसे स्‍वीकार किया. ये मेरे लिए भी काफी भावनात्‍मक पल थे.”

