VIDEO: हेड कोच पिता के सामने ही बेटे को साथी गेंदबाज ने पहुंचा दी चोट, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा अस्पताल

नई दिल्ली. श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग खेली जा रही है. इसमें बीते सोमवार को गॉल ग्लैडिएटर्स और कैंडी फाल्कंस के बीच मुकाबला खेला गया था. यह मैच ग्लैडिएटर्स ने 12 रन से जीता. इस मैच के दौरान जब ग्लैडिएटर्स टीम फील्डिंग कर रही थी, तो एक हादसा घटा. इसमें टीम के विकेटकीपर आजम खान चोटिल हो गए. श्रीलंकाई गेंदबाज नुवान प्रदीप की एक स्लोअर गेंद को पकड़ने के दौरान गेंद आजम के सिर पर आकर लग गई. उस समय आजम ने हेलमेट नहीं पहना था. इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर के सहारे मैदान से बाहर ले जाना पड़ा.

आजम खान के चोटिल होने की घटना कैंडी फाल्कंस की पारी के 16वें ओवर में घटी. यह ओवर नुवान प्रदीप डाल रहे थे. उनके इस ओवर की तीसरी गेंद स्लोअर थी, जो लेग साइड की तरफ गई. बैटर ने इस गेंद को छोड़ दिया. असमान उछाल होने की वजह से गेंद आजम के हाथ में ना जाकर सीधे सिर पर जा लगी. हेलमेट नहीं पहनने की वजह से वो दर्द से कराहने लगे. आजम को दर्द में छटपटाते देख फौरन फीजियो मैदान पर आए और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया. इसके बाद आजम को आनन-फानन में स्ट्रेचर के सहारे मैदान से बाहर ले जाया गया. इसके बाद बाकी बचे मैच में लाहिरु उडारा ने विकेटकीपिंग की.

Azam Khan was taken off the field on a stretcher after being hit on the head while keeping.pic.twitter.com/SokgMdPs13

