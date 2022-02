लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने ब्रीच कैच कैंडी अस्पताल पहुंचे सचिन, बोले- मेरा एक भाग चला गया

नई दिल्ली. ‘स्वर कोकिला’ लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Death) का रविवार को निधन हो गया. 92 वर्षीय भारत रत्न ‘लता दीदी’ ने रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस लीं। उनके निधन से पूरा देश दुखी है. क्रिकेट को लेकर उनकी दीवानगी जगजाहिर है.

लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को लेने और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे. इसके बाद वह शिवाजी पार्क में पत्नी अंजलि के साथ गए, जहां लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है.

इस दिग्गज क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी ‘आइ’ को भावभिनी श्रद्धांजलि दी. मास्टर ब्लास्टर ने ट्वीट किया, ‘मैं लता दीदी की जीवन का हिस्सा बनने के लिए खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं. उन्होंने मुझे हमेशा प्यार और आशीर्वाद दिया. उनके जाने से मैंने अपना एक भाग खो दिया . वह हमेशा अपने संगीत के माध्यम से हमारे दिलों में जीवित रहेंगी.

I consider myself fortunate to have been a part of Lata Didi’s life. She always showered me with her love and blessings.

With her passing away, a part of me feels lost too.

She’ll always continue to live in our hearts through her music. pic.twitter.com/v5SK7q23hs

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 6, 2022