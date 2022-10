Women Asia Cup 2022: PM मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक दिग्गजों ने भारतीय महिला टीम को दी बधाई

हाइलाइट्स PM मोदी ने भारतीय महिला टीम को दी बधाई गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी बधाई भारतीय महिला टीम ने सातवीं बार जीता खिताब

नई दिल्ली. महिला एशिया कप 2022 (Women Asia Cup 2022) का फाइनल मुकाबला शनिवार को भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने विपक्षी टीम को आठ विकेट से रौंदते हुए रिकॉर्ड सातवीं बार ट्रॉफी को अपने नाम किया. मैच के दौरान पूरी टीम जबर्दस्त लय में नजर आई. भारतीय वीरांगनाओं के इस साहसिक प्रदर्शन से हर कोई खुश है, और जी खोलकर उन्हें बधाई दे रहा है. देश के दिग्गजों की कुछ बधाइयां इस प्रकार हैं-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi):

हमारी महिला टीम ने अपने धैर्य और निपुणता से देश को गौरवान्वित महसूस करवाया है. टीम को महिला एशिया कप जीतने की ढेर सारी बधाई. उन्होंने बेहतरीन कौशल और टीम वर्क दिखाया है. भारतीय खिलाड़ियों को आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah):

एशिया कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन. सातवीं बार ट्रॉफी उठाने पर बधाई.

Hats off to the Champions! An outstanding performance by the Indian Women’s Cricket Team in the Asia Cup. Congratulations on lifting the trophy for the seventh time. #AsiaCup2022Final pic.twitter.com/ybuiaFGVwK — Amit Shah (@AmitShah) October 15, 2022

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra):

महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो के माध्यम से भारतीय महिला टीम को बधाई है. उन्होंने लिखा है, ‘हमने एशिया कप अपने नाम कर लिया है…’

We DID win the #AsiaCup 2022 That’s it. No need distinguish this from the ‘other’ Asia Cup. Our joy over this victory should be undifferentiated. pic.twitter.com/i8VeR8dmFs — anand mahindra (@anandmahindra) October 15, 2022

वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman):

हमारी टीम को उनकी सातवीं महिला एशिया कप की जीत पर बधाई. क्या शानदार प्रदर्शन है. आप सभी पर गर्व है.

Congratulations to our team on their 7th Women’s Asia Cup triumph. What a dominating performance Proud of you all #WomensAsiaCup2022 pic.twitter.com/7bSFc6k9UV — VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 15, 2022

शिखर धवन (Shikhar Dhawan):

भारतीय टीम को एशिया कप 2022 की शानदार जीत पर बधाई.

महिला एशिया कप में पहली बार फाइनल तक का सफर तय करनी वाली श्रीलंका टॉस जीतकर भारत के सामने नौ विकेट के नुकसान पर 65 रन बनाने में कामयाब हुई थी. वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने इसे 8.3 ओवरों में प्राप्त कर लिया.

