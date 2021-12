खराब मौसम में पिच को बचाने के लिए पड़ी और लोगों की जरूरत, महिला खिलाड़ियों ने लगाई दौड़, देखें दिल जीतने वाला Video

नई दिल्‍ली. ऑस्‍ट्रेलिया में 50 ओवर का महिला नेशनल क्रिकेट लीग टूर्नामेंट (Women National Cricket League) खेला जा रहा है. टूर्नामेंट का तीसरा मैच खराब मौसम की वजह से बाधित हुआ, मगर इस दौरान कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला, जो लोगों को दिल जीत रहा है. दरअसल टूर्नामेंट का तीसरा मैच न्‍यू साउथ वेल्‍स और विक्‍टोरिया वीमन के बीच मेलबर्न में खेला गया. मैच की दूसरी पारी में खराब मौसम बाधा बन गया.

देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और ग्राउंड्समैन तेजी से पिच को बचाने के लिए कवर्स लेकर आए, मगर हवा काफी तेज थी और कवर्स लगाने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ी. ऐसी परिस्थिति में महिला खिलाड़ियों ने मैदान के अंदर दौड़ लगाई और ग्राउंड्समैन की मदद की.

Absolute MAYHEM at the CitiPower Centre as the Melbourne weather sets in 💨

Well done to players and ground staff on getting this cover down! 🌧 #WNCL pic.twitter.com/e00U7hhQOp

