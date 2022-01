मैच जीतने के लिए बनाने थे 18 गेंद पर 17 रन, बल्लेबाज को 11 खिलाड़ियों ने घेरा और फिर... Video

केनबरा. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (AustraliaW vs EnglandW) की महिला टीम के बीच खेला गया एकमात्र टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. लेकिन मैच (Womens Ashes) अंत में बेहद रोमांच हो गया था. इंग्लैंड को 4 दिवसीय मैच के अंतिम दिन जीत के लिए 18 गेंद पर 17 रन बनाने थे. ऐसे में लग रहा था कि मैच किसी ओर भी जा सकता है, लेकिन एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलिया (Australia) की टीम जीत के नजदीक पहुंच गई थी. उसने अंतिम बल्लेबाज को आउट करने के लिए गेंदबाज सहित सभी 11 खिलाड़ियों को पास में ही खड़ा कर दिया था, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिली. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 245 रन बनाए. उसे 257 रन का टारगेट मिला था.

मैच के अंतिम दिन रविवार को इंग्लैंड (England) को मैच जीतने के लिए 5 से अधिक की इकोनॉमी से रन बनाने थे. ऐसे में सभी को लग रहा था कि उसके बल्लेबाज मैच ड्रॉ करने के लिए जाएंगे, पर हुआ इसके उलट. लाऊरेन विनफील्ड (33) और टैमी ब्यूमोंट (36) ने पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. नंबर-3 पर उतरी कप्तान हीथर नाइट ने 54 गेंद पर 48 रन बनाकर मैच को और राेमांचक बनाया. उन्होंने 5 चौके जड़े.

I have honestly never felt so sick in my whole entire life!

Not just any draw one of the best I’ve ever seen!

Kudos to Lanning for declaring when she did to set up an extraordinary test match.

THE SERIES IS STILL ALIVE!

LET PLAY MORE TESR MATCH CRICKET #ashes pic.twitter.com/SigKyY3hRn

— Alexandra Hartley (@AlexHartley93) January 30, 2022