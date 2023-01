Women's IPL Team Auction: महिला IPL की 5 टीमें हुई फाइनल, किन शहरों के नाम से उतरेंगी टीम, देखिए पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. दुनिया की सबसे पॉपुलर टी20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में अब महिलाओं के टूर्नामेंट की टीमों को भी बढ़ाया जा रहा है. नए सीजन में उतरने वाली सभी 5 टीमों के शहर के नाम पर फैसला हो चुका है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि टीमों के नाम तय हो चुके हैं. जो पांच टीमों खेलने वाली हैं उसमें अहमदाबाद, मुंबई, बैंगोलर, दिल्ली और लखनऊ के नाम पर मुहर लगी.

महिला आईपीएल में हिस्सा लेने वाली पांच टीमों को खरीदने के लिए कई बड़ी कंपनियों ने बोला लगाई थी. बिडिंग प्रक्रिया के तहत बीसीसीआई ने तमाम कंपनी से टेंडर की राशि भेजने को कहा था. 25 तारीख को बोर्ड ने टीम की नीलामी के नतीजे घोषित करने के लिए पक्का किया था.

The combined bid valuation is INR 4669.99 Cr

A look at the Five franchises with ownership rights for #WPL pic.twitter.com/ryF7W1BvHH

