19 साल की महिला गेंदबाज ने किया धमाका, 8 ओवर में झटके 7 विकेट, 96 गेंद पर टीम आउट

मेलबर्न. स्टेला कैंपबेल (Stella Campbell) ने गुरुवार को घातक गेंदबाजी करके अपनी टीम को 207 रन से बड़ी जीत दिलाई. ऑस्ट्रेलिया के महिलाओं के लिस्ट-ए टूर्नामेंट वुमेंस नेशनल क्रिकेट लीग (Womens National Cricket League) के एक मुकाबले में 19 साल की तेज गेंदबाज स्टेला ने 8 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए और 7 विकेट झटके. यह टूर्नामेंट के इतिहास में किसी गेंदबाज का दूसरा बेस्ट प्रदर्शन है. मैच में न्यू साउथ वेल्स ने पहले खेलते हुए (NSW W vs ACT W) 260 रन बनाए थे. जवाब में ऑस्ट्रेलियन कैपिटल की टीम सिर्फ 53 रन पर पवेलियन लौट गई.

न्यू साउथ वेल्स की ओर से कप्तान रचेल हेंस ने शानदार पारी खेली. उन्होंने 132 गेंद पर 118 रन की शतकीय पारी खेली. 13 चौके और एक छक्का लगाया. इसके अलावा एरिन बर्न्स ने 34 रन का याेगदान दिया. हालांकि टीम की 7 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू सकीं. 19 रन अतिरिक्त के रूप में मिले. पूरी टीम 49.5 ओवर में 260 रन बनाकर आउट हो गई. एमी येट्स ने 56 रन देकर सबसे अधिक 4 विकेट लिए.

ICYMI Stella Campbell produced the best #WNCL bowling figures by a Breaker…ever!

Check out all 7 wickets 🔥 pic.twitter.com/5bnlmUhu30

— NSW Breakers (@NSWBreakers) January 6, 2022