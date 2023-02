VIDEO: ऑस्ट्रेलिया में ये क्या हुआ, 6 गेंद पर गिरे 5 विकेट, अंतिम ओवर में नहीं बने 4 रन

नई दिल्ली. टी20 के आने से क्रिकेट में अब चौके और छक्के अधिक देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में यदि किसी टीम को 50 ओवर के मैच में अंतिम 6 गेंद पर 4 रन बनाने हों और उसके 5 विकेट बचे हों तो उसकी जीत पक्की मानी जा सकती है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में महिला घरेलू लिस्ट-ए टूर्नामेंट में बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबला देखने को मिला. साउथ ऑस्ट्रेलिया को अंतिम ओवर में 4 रन बनाने थे, लेकिन उसने 5 विकेट गंवा दिए. इस तरह से तस्मानिया की महिला टीम ने डकवर्थ लुइस नियम से इस मैच को एक रन से जीत लिया. तस्मानिया का यह लगातार दूसरा टाइटल है. दोनों ही बार फाइनल में टीम ने साउथ ऑस्ट्रेलिया को ही हराया है.

साउथ ऑस्ट्रेलिया की पारी का 47वें ओवर तेज गेंदबाज साराह काेयटे डालने आईं. पहली गेंद पर एनी ओ नील बोल्ड हो गईं. दूसरी गेंद पर एक रन बना. तीसरी गेंद पर जिमी बेर्सी स्टंप हो गईं. चौथी गेंद पर अमांडा रन आउट हो गईं. इस तरह से पहली 4 गेंद पर सिर्फ एक रन बना. अब 2 गेंद पर 3 रन बनाने थे. 5वीं गेंद पर काेयटे ने एला विल्सन को एलबीडब्ल्यू कर साउथ ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दिया.

One of the wildest finishes to a cricket match condensed down to a minute.

You’re welcome #WNCLFinal pic.twitter.com/97hUMPcuxE

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 25, 2023