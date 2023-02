नई दिल्‍ली. महिला टी20 वर्ल्‍ड कप (ICC Women’s T20 World Cup) में अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही टीम इंडिया को पाकिस्‍तान की कप्‍तान बिस्‍माह मारूफ (Bismah Maroof) और अनुभवी ऑलराउंडर निदा डार (Nida Dar) के अलावा एक और खिलाड़ी पर लगाम कसनी होगी. 18 साल की यह लड़की पाकिस्‍तान टीम की सबसे आक्रामक बैटर है. लंबे-लंबे शॉट लगाने में माहिर आयशा नसीम (Ayesha Naseem) को पाकिस्‍तान महिला क्रिकेट टीम का भविष्‍य कहा जाता है.

16 साल की उम्र में टी20 डेब्‍यू करने वाली आयशा नसीम बेहद कम वक्‍त में पाकिस्‍तान टीम का अहम हिस्‍सा बन गई हैं. आयशा ने अब तक 28 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्‍होंने 320 रन बनाए हैं. रन से ज्‍यादा खास है आयशा का स्ट्राइक रेट. दाएं हाथ की बैटर का टी20 में स्ट्राइक रेट 122.60 का है.

Now that’s some serious talent . https://t.co/P5HS9XkkTS

— Wasim Akram (@wasimakramlive) January 25, 2023