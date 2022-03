Women’s World Cup 2022: ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर रचा इतिहास, पुरुष टीम भी नहीं कर पाई ऐसा

वेलिंंगटन. ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने महिला वर्ल्ड कप 2022 (ICC Women’s ODI World Cup) के अपने तीसरे मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड (Australia vs New Zealand) को 141 रनों के बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया. कंगारू महिला टीम की मौजूदा विश्वकप में यह लगातार तीसरी जीत है. इसके सााथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. रनों के लिहाज से ये किसी मेजबान टीम की महिला विश्व कप में सबसे बड़े रनों के अंतर से मिली हार है. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के नाम था जब 8 साल पहले यानी साल 2013 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने उसे 138 रन से हराया था.

एलिस पेरी बनीं प्लेयर ऑफ द मैच

न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया (Australia) की टीम की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही. कंगारू महिला टीम ने महज 56 रनों पर ही अपनी टीम के तीन अहम बल्लेबाज खो दिए. कप्तान मेग लैनिंग खुद 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. बेथ मूनी ने 30 रन बनाकर टीम का स्कोर 113 रनों तक पहुंचाया. इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरीं एलिस पेरी और ताहिला मैक्ग्रा ने टीम को संभाला और पांचवें विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी की.

निचले क्रम में एश्ले गार्डनर ने सिर्फ 18 गेंदों पर 48 रनों की धुंआधार पारी खेली. एश्ले ने 4 चौके और 4 शानदार छक्के भी जड़े. ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजिलैंड के सामने 269 का स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत में ही बुरी तरह लड़खड़ा गई और मात्र 35 रनों पर ही पांच विकेट खो दिए. न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों में एमी सैथरवेट के अलावा कोई भी बैटर नहीं टिक सका. सैथरवेट ने 23 रन बनाकर टीम को 128 रनों तक पहुंचाया. एलिस पेरी को उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस (68 रन और 1 विकेट) के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Australia pull off a comprehensive 141-run win over New Zealand thanks to some big hitting with the bat and a remarkable bowling display 👌#CWC22 pic.twitter.com/UnH95YQLoq

— ICC (@ICC) March 13, 2022