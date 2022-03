Women's World Cup 2022 Live Updates: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी

Women’s World Cup-2022, India vs Australia Live Score and Updates : भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें महिला वनडे वर्ल्ड कप (Women’s World Cup-2022) के मुकाबले में आमने-सामने हैं. ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. अनुभवी मिताली राज (Mithali Raj) की अगुआई वाली भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला (IND W vs AUS W) बेहद अहम है. उसे सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखने के मकसद से इस मैच में दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करनी होगी. हालांकि उसकी राह आसान नहीं होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्रबल दावेदारों में शुमार है.

मेग लैनिंग (Meg Lanning) की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने अभी तक टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा है. उसने अपने चारों मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, दूसरी तरह मिताली राज के नेतृत्व में खेल रही भारतीय टीम ने अभी तक टूर्नामेंट में 4 मैचों में से 2 जीते और 2 में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच आईसीसी महिला विश्व कप का मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच मुकाबला शनिवार (19 मार्च ) को खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच महिला विश्व कप का मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कितने बजे से मुकाबला खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 6: 30 बजे से खेला जाएगा. टॉस 6:00 बजे होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी हॉट स्टार पर देख सकते हैं. आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट News18 Hindi को फॉलो कर सकते हैं..