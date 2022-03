Women's World Cup: न्यूजीलैंड की कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदा, सिर्फ चौके-छक्के से बनाया शतक

वेलिंगटन. सोफी डिवाइन (Sophie Devine) ने वनडे वर्ल्ड कप से पहले अपने आक्रामक अंदाज का परिचय दे दिया है. टूर्नामेंट के (Women’s World Cup 2022) मुकाबले 4 मार्च से शुरू होने हैं. इससे पहले अभ्यास मैच खेले जा रहे हैं. मंगलवार को एक अभ्यास मैच में (New Zealand Women vs Australia Women Warm Up) मेजबान न्यूजीलैंड ने 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से रौंद दिया. ऑस्ट्रेलिया (Australia) की टीम ने पहले खेलते हुए 321 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन डिवाइन के नाबाद शतक के सहारे टीम ने लक्ष्य को 41 गेंद शेष रहते सिर्फ एक विकेट खोकर हासिल कर लिया.

322 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने बेहद ही शानदार शुरुआत की. सोफी डिवाइन और सूजी बेट्स (Suzie Bates) ने पहले विकेट के लिए 20.2 ओवर में 119 रन जोड़े. इसके बाद डिवाइन और अमेलिया केर ने नाबाद 206 रन की साझेदारी करके टीम की जीत पक्की कर दी. डिवाइन ने 117 गेंद का सामना किया. वे 161 रन बनाकर नाबाद रहीं. 23 चौके और 4 छक्के जड़े. यानी 116 रन तो उन्होंने सिर्फ चौके और छक्के से बना दिए. अमेलिया केर 75 गेंद पर 92 रन बनाकर आउट नहीं हुईं. 13 चौका लगाया. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 9 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन कोई कमाल नहीं कर सका. न्यूजीलैंड ने लक्ष्य को 43.1 ओवर में एक विकेट पर हासिल कर लिया.

कप्तान लेनिंग ने खेली बड़ी पारी

इससे पहले न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की टीम 49.3 ओवर में 321 रन बनाकर आउट हो गई. कप्तान मेग लेनिंग ने सबसे अधिक 87 रन बनाए. उन्होंने 86 गेंद का सामना किया. 9 चौके और 2 छक्के लगाए. इसके अलावा बेथ मूनी ने 55 और एश्ले गार्डनर ने 60 रन की पारी खेली. हाना रोव ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए. तेज गेंदबाज डिवाइन को भी 2 विकेट मिला.

भारत को मिली लगातार दूसरी जीत

एक अन्य अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 81 रन से हराया. यह भारत की लगातार दूसरी जीत है. भारत ने पहले खेलते हुए 258 रन बनाए. ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने सबसे अधिक 66 रन बनाए. इसके अलावा दीप्त शर्मा ने 51 रन का योगदान दिया. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 9 विकेट पर 177 रन ही बना सकी. तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर ने 3 विकेट लिए.

