Women's World Cup 2022 Live Streaming: भारत में कब और कहां देखें विश्व कप मैचों का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

नई दिल्ली. आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 (ICC Women’s World Cup 2022) का आगाज शुक्रवार से न्यूजीलैंड में होगा. पहला मुकाबला मेजबान न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में मेजबान सहित वेस्टइंडीज, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें हिस्स्सा लेंगी. 2019 विश्व कप की तरह इस बार भी टूर्नामेंट का आयोजन राउंड रॉबिन लीग के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें सभी टीमें एक बार एक-दूसरे से भिड़ेंगी. टॉप की चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लीग का आखिरी मुकाबला 28 मार्च को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. दोनों सेमीफाइनल क्रमश: 30 और 31 मार्च को खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला 3 मार्च को क्राइस्टचर्य में खेला जाएगा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. यह मुकाबला 6 मार्च को भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 से खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट फैंस टी20 विश्व कप के मैचों का लुत्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उठा सकते हैं. इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी हॉट स्टार पर देख सकते हैं.

