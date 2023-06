नई दिल्‍ली. World Cup 2011 : आईसीसी क्रिकेट वर्ल्‍डकप-2023 का आयोजन इस बार अक्‍टूबर-नवंबर माह में भारत में होगा. वर्ल्‍डकप शुरू होते ही पूरी दुनिया के क्रिकेटप्रेमियों की निगाह इस बड़े टूर्नामेंट के प्रदर्शन और नतीजों पर केंद्रित होगी और हर कहीं चौकों-छक्‍कों की चर्चा होगी. भारत की बात करें तो वर्ष 2011 में भारत, बांग्‍लादेश और श्रीलंका की संयुक्‍त मेजबानी में हुए वर्ल्‍डकप में महेंद्र सिंह धोनी के धुरंधरों ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था.

भारतीय टीम ने उस समय मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में हुए फाइनल में श्रीलंका को छह विकेट से हराया था और कपिलदेव की टीम के 1983 में चैंपियन बनने की उपलब्धि को 28 साल बाद दोहराया था.चूंकि वर्ल्‍डकप-2023 के मैच इस बार भारत में होंगे, ऐसे में फैंस एक बार फिर टीम से विजेता ट्रॉफी उम्‍मीद लगाए हैं. भारत यदि वर्ल्‍डकप चैंपियन बना तो 10 बाद किसी आईसीसी ट्रॉफी पर कब्‍जा करेगा और यह जीत WTC फाइनल में मिली हार के दर्द को मरहम का काम करेगी.

वर्ल्‍डकप 2011 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था. ग्रुप मुकाबलों के दौरान उसे केवल दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था जबकि टीम का इंग्‍लैंड के खिलाफ मैच टाई रहा था. टूर्नामेंट में टीम इंडिया को खास स्‍टाइल में शुरुआत देते हुए विस्फोटक बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने पांच टीमों के खिलाफ पारी की पहली ही गेंद पर चौका जड़ा था. यही नहीं, दो टीमों के खिलाफ पारी की तीसरी गेंद पर वे चौका जड़ने में सफल रहे थे.

नजर डालते हैं उन मैचों पर जिनमें वीरू ने पहली ही गेंद पर चौका लगाया.

भारत vs बांग्‍लादेश : शफीउल इस्‍लाम की गेंद पर करारा प्रहार लगाते हुए सहवाग ने कवर के ऊपर से चौका जड़ा था. इस मैच में उन्‍होंने 175 रन की पारी खेलीर थी और मैन ऑफ द मैच रहे थे.

भारत vs इंग्‍लैंड : जिमी एंडरसन की गेंद वीरू के बल्‍ले का किनारा लेकर स्लिप के क्षेत्र से निकली थी जहां ग्रीम स्‍वान ने कैच ड्रॉप कर दिया था. गेंद चौके के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई थी.टाई रहे इस मैच में सहवाग ने 35 रन बनाए थे.

भारत vs आयरलैंड : भारतीय टीम का तीसरा मैच था. बायड रेनिकन की ओर से फेंकी गई पारी की पहली ही गेंद पर कवर क्षेत्र में प्रहार करते हुए सहवाग ने चौका बटोरा था. मैच में भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी.

भारत vs नीदरलैंड्स : नीदरलैंड्स के मुदस्‍सर बुखारी ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, उनकी शार्ट ऑफ लेंग्‍थ गेंद को सहवाग ने स्‍क्‍वायर लेग क्षेत्र में उठाकर मारा था और गेंद चौके के लिए बाउंड्री से बाहर. आयरलैंड की तरह ही भारत ने इस मैच में भी पांच विकेट से जीत हासिल की थी.

भारत vs दक्षिण अफ्रीका : नागपुर में खेले गए इस मैच में डेल स्‍टेन की पहली ही गेंद को सहवाग ने मिड ऑन के ऊपर से चौके लिए बाउंड्री से बाहर भेज दिया था. इस तरह वे लगातार पांच मैचों में भारतीय पारी की पहली ही गेंद पर चौका लगाने में सफल रहे थे.इस मैच में भारतीय टीम को तीन विकेट की हार का सामना करना पड़ा था.

वेस्‍टइंडीज के खिलाफ मैच में नहीं खेले थे

टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपना छठा मैच वेस्‍टइंडीज के खिलाफ खेला था जिसमें सहवाग प्‍लेइंग XI में नहीं थे. वैसे भारत ने यह मैच 80 रन से जीता था. क्‍वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का ऑस्‍ट्रेलिया और सेमीफाइनल में पाकिस्‍तान से मुकाबला हुआ था. इन दोनों मैचों में सहवाग ने पहली गेंद पर तो नहीं लेकिन पारी की तीसरी गेंद पर चौका लगाया था. ऑस्‍ट्रेलिया की ओर से पहला ओवर फेंकने वाले ब्रेट ली की तीसरी गेंद पर और पाकिस्‍तान की ओर से पहला ओवर फेंकने वाले उमर गुल की तीसरी गेंद पर उन्‍होंने चौका लगाया था. ऑस्‍ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था और पाकिस्‍तान को 29 रन से हराकर फाइनल में. फाइनल मैच सहवाग के लिए निराशाजनक रहा था. वे खाता भी नहीं खोल पाए थे और पारी की दूसरी ही गेंद पर (गेंदबाज-लसित मलिंगा) एलबीडब्‍ल्‍यू हो गए थे.

