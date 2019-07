Loading...



Dear @RayuduAmbati, you deserve much much better. Sorry man! This is bullshit. Stay strong! This says nothing about your talent, commitment or consistency. https://t.co/tMDVGmnKrE

— Siddharth (@Actor_Siddharth) July 1, 2019



Very very unfair for Ambati Rayudu.a man who hasn't played a single ODI has been chosen over a man who has an average nearing 50.what a disastrous management.politics everywhere. @BCCI

— Aasim Saad (@saad_aasim) July 1, 2019



Vijay Shankar is ruled out of #CWC19 due to toe injury.

BCCI calls in Mayank Agarwal to replace..



Meanwhile,

Ambati Rayudu : pic.twitter.com/zVuPkXwmU1

— Ankita Roy Choudhury (@thetrippinbug) July 1, 2019



Ambati Rayudu will regret this single tweet for life. He would definitely have been in the team now that Vijay Shankar is also ruled out. But no, guy got no chills, put his career at stake just because he couldn't hide his disappointment. https://t.co/4ZxnkfCtUM

— LOLendra Singh (@LOLendraSingh) July 1, 2019



Ambati Rayudu's 3D reaction on hearing Mayank Agarwal will be Vijay Shankar's replacement #ICCWorldCup2019 #CWC19 pic.twitter.com/dlXKnGoQQm

— Kachuachap (@KachuaChap) July 1, 2019



* Vijay shankar got ruled out of the #CWC19 and they selected Mayank Agarwal *

Ambati Rayudu : #VijayShankar #INDvENG pic.twitter.com/YhEFH2HJwy

— Harshit Singh (@harshits009) July 1, 2019



An opener got injured, a middle order batsman was called upon.

A middle order batsman gets injured, an opener is called upon.

Shankar is Out. Mayank Agarwal is In. #CWC19 #MenInBlue

— Aakash Chopra (@cricketaakash) July 1, 2019

आईसीसी वर्ल्डकप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम लगातार क्रिकेटरों के चोटिल होने से परेशान है. चोटिल शिखर धवन के विश्वकप से बाहर होने के बाद घायल विजय शंकर भी टीम से बाहर हो गए हैं. विजय शंकर के टीम में बाहर होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मयंक अग्रवाल को विश्वकप टीम के लिए चुना है. लेकिन बीसीसीआई के इस फैसले से बल्लेबाज अंबाती रायडू के फैंस नाराज हो गए हैं.मध्यक्रम के बल्लेबाज अंबाती रायडू की तुलना में सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के टीम में चुने जाने पर लोगों ने ट‌ि्वटर पर जमकर भड़ास निकाली. असल में विजय शंकर मध्यक्रम के बल्लेबाज थे. उनके टीम से बाहर जाने पर कोई दूसरा मध्यक्रम बल्लेबाज ही टीम इंडिया को ज्वाइन करे, ऐसा लोगों का मानना है.लेकिन बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं को ऐसा नहीं लगता. इस पर अंबाती रायडू के एक फैन ने कहा कि वे क्रिकेट के लालकृष्‍ण आडवाणी हो गए हैं. यह एक तंज है. वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्‍ण आडवाणी को पीएम इन वेटिंग के तौर पर याद किया जाता है. इसका आशय ये होता है कि कोई शख्स इंतजार ही करता रह जाए.अंबाती रायडू को ना चुने जाने पर उनके फैन फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ ने कहा, प्रिय अंबाती रायडू, आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं. माफ कीजिएगा... लेकिन यह गलत है. आप मजबूत बने रहिए. ये आपकी प्रतिभा और आपके समर्पण में कोई कमी नहीं लाएगा.इसी तरह क्रिकेट आकाश चोपड़ा कहते हैं, जब टीम के सलामी बल्लेबाज को चोट लगी तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को बुलाया गया और अब जब मध्य क्रम के बल्लेबाज को चोट लगी है तो ओपनर को बुलाया जा रहा है. उनका इशारा शिखर धवन से ऋषभ पंत और विजय शंकर से मयंक अग्रवाल से बदलने की ओर था. हालांकि वरिष्ठ क्रिकेट विश्लेषक और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने उनके चयन पर खुशी जताई. लेकिन यह भी याद दिलाया कि उनका हालिया प्रर्दशन अच्छा नहीं रहा है.इसी तरह फैंस के प्रमुख टिप्पणियां इस प्रकार हैं, मयंक अग्रवाल उस परीक्षा में पास हो गए जो उन्होंने कभी दिया ही नहीं. यह पूरी तरह गलत है. एक शख्‍स जिसका औसत करीब 50 है, उसके ऊपर ऐसे ‌खिलाड़ी को तरजीह दी जा रही है जिसे कोई अनुभव नहीं है. हर जगह राजनीति हो रही है. अंबाती रायडू को विश्वकप देखने के लिए 3डी चश्मा मंगाने को लेकर किया गया ट्वीट हमेशा गम देगा.