HBD Aleem Dar: बतौर बल्लेबाज फेल, अंपायरिंग करियर को बचाने पत्नी ने बेटी की मौत की खबर छुपाई

नई दिल्ली. पाकिस्तान के अलीम डार आज 53वां जन्मदिन मना रहे हैं. बतौर क्रिकेटर वे अधिक सफल नहीं हुए. लेकिन बतौर अंपायर उन्होंने खास मुकाम बना लिया है. अब तक कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सका है. अलीम डार 400 इंटरनेशनल मैच में उतरने वाले एकमात्र अंपायर हैं. इसके अलावा वे 100 मैच में बतौर टीवी अंपायर जुड़े. लेकिन यह रिकॉर्ड नहीं जोड़ा जाता. वे तीन बार अंपायर ऑफ द ईयर भी चुने जा चुके हैं. उनके अंपायरिंग करियर को बचाने के लिए पत्नी ने 2003 वर्ल्ड कप के दौरान बेटी की मौत की खबर छुपाई थी.



अलीम डार ने 17 फर्स्ट क्लास और 18 लिस्ट ए के मुकाबले खेले. फरवरी 1987 में उन्होंने पाकिस्तान रेलवे की ओर से फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. 17 मैच में 270 रन बनाए. 39 रन उनका उच्चतम स्कोर रहा. वे गेंदबाजी भी करते थे. बतौर लेग स्पिनर अलीम डार ने 11 विकेट भी झटके. वहीं लिस्ट में अलीम डार ने 179 रन बनाए. 37 रन सबसे बड़ा स्काेर रहा. 15 विकेट और 17 कैच भी पकड़े. अंतिम मुकाबला 1998 में खेला.



🔸 Most matches as an umpire in men’s ODIs and Tests🔸 Member of the Elite Panel of ICC Umpires