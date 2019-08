इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रैम स्वान ने कहा-अपनी बहन की शादी बेन स्टोक्स से करा देता, लेकिन...

Hi, my name is Ben, Ben Stokes! Loading... August 25, 2019



What a fabulous knock by @benstokes38 to level the Ashes in one of the greatest knocks I have ever seen in test cricket! Nothing to beat test cricket which comes down to the wire! #Ashes #ENGvAUS

— Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) August 25, 2019



That was special from Ben Stokes. Single handedly winning the test match. Great viewing

— Virender Sehwag (@virendersehwag) August 25, 2019



I’ve seen some remarkable cricket moments in my life but that is the best I’ve seen in over 50 years. @benstokes38 saved the Ashes and gave a magical inspirational innings. Even better than his World Cup performance.

Well done @ECB_cricket

— Geoffrey Boycott (@GeoffreyBoycott) August 25, 2019

हेडिंग्ले (Hedingley) में ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ खेले गए एशेज सीरीज 2019 (Ashes Series 2019) के तीसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की करिश्माई पारी ने सोशल मीडिया पर भी धूम मचा दी है. लोग तरह-तरह से इस पारी के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं. खासकर क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने जमकर इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की इस पारी की सराहना की है. टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने भी स्टोक्स की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया कि यह बेन स्टोक्स की विशेष पारी थी. उन्होंने अकेले दम पर इंग्लैंड को जीत दिला दी.हालांकि सबसे दिलचस्प ट्वीट इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रैम स्वान (Graem Swann) ने किया है. उन्होंने तो अपनी बहन की शादी बेन स्टोक्स से करने की इच्छा जता दी है. उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन अगर होती तो मैं उसकी शादी बेन स्टोक्स से कराता. इस मुकाबले के आखिरी ओवरों में पैट कमिंस की गेंद पर मार्कर्स हैरिस ने बेन स्टोक्स का कैच छोड़ दिया था, जबकि अंपायर ने एलबीडब्‍ल्यू का निर्णय इंग्लैंड के पक्ष में दिया, जबकि रीप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद स्टंप पर लग रही थी.बेन स्टोक्स ने दूसरी पारी में नाबाद 135 रन की करिश्माई पारी खेलकर इंग्लैंड को असंभव सी लगने वाली जीत दिला दी थी. उन्होंने 135 रनों के लिए 219 गेंद खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए. दिलचस्प बात ये रही कि उनकी इस पारी में उन्होंने शुरुआती दो रन 50 गेंदों पर बनाए थे.— Graeme Swann (@Swannyg66) August 25, 2019

I have no sister but if I did I’d want her to marry Ben Stokes.

एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में अपने करिश्माई शतक से इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद अब बेन स्टोक्स को फुटबॉलर बनने का भी ऑफर मिला है. दरअसल, डरहम में रहने वाले स्टोक्स न्यूकास्टल फुटबॉल क्लब के प्रशंसक हैं. अब क्लब के मालिक स्टीव ब्रूस ने मजाकिया लहजे में स्टोक्स को अपने क्लब की ओर से सेंटर हाफ पोजिशन पर खेलने का ऑफर किया है. ब्रूस की टीम ने प्रीमियर लीग के इस सत्र में टॉटेनहैम को 1-0 से हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की. मैच के बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि क्या ज्यादा तनाव भरे पल थे. क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच, लेकिन इतना तय है कि स्टोक्स अगले हफ्ते हमारे मैच में सेंटर हाफ पोजिशन पर खेल रहे हैं.