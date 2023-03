क्या सानिया मिर्जा करना चाह रही क्रिकेट का रुख? स्मृति मंधाना को बताया प्लान, देखें VIDEO

नई दिल्ली: विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है. पहले मुकाबले में मुंबई ने गुजरात पर बड़ी जीत दर्ज की. 5 मार्च को भारतीय टीम की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. आरसीबी ने टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी सानिया मिर्जा को अपना मेंटोर चुना है. मैच से पहले सानिया और स्मृति के बीच लंबी बातचीत में सानिया ने बताया कि वह अपना खेल बदल रही है.

आरसीबी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सानिया ने कहा,” आज से 30 साल पहले पीटी ऊषा को ही एक महिला खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था. लेकिन अब यह बदल रहा है. अब लोग भारत की महिला क्रिकेटरों और दूसरे खेल के खिलाड़ियों को भी जानने लगे हैं.” इंटरव्यू के अंत में स्मृति मंधाना ने सानिया मिर्जा से एक ऐसा सवाल पूछा जिसके जवाब ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया.

The Smriti Mandhana Sania Mirza Interview

On Bold Diaries, Sania and Smriti caught up to discuss cricket, tennis, pressure, privilege, RCB, women and other inspiring anecdotes.#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #SheIsBold #WPL2023 pic.twitter.com/AFS9M6MFKa

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 5, 2023