इंग्लैंड में कड़े पृथकवास में है टीम इंडिया, 3 दिन तक एक-दूसरे से नहीं मिलेंगे भारतीय खिलाड़ी

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final 2021) का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है. टीम इंडिया 18 जून से साउथम्प्टन के एजिस बाउल मैदान में WTC फाइनल खेलेगी. इसके बाद भारतीय टीम चार अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. भारतीय स्पिनर ​अक्षर पटेल ने खुलासा किया कि फाइनल के लिए एजिस बाउल में अभ्यास करने से पहले तीन दिन तक कड़े पृथकवास पर रहना होगा. इस दौरान भारतीय खिलाड़ी आपस में मिल भी नहीं सकेंगे. भारतीय टीम के पास तैयारी का बहुत कम समय होगा. दूसरी तरफ से न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के​ खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है. भारतीय टीम रवाना होने से पहले मुंबई में 14 दिन तक पृथकवास पर रही थी.



भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम की चार्टर्ड विमान से यात्रा के दौरान का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें खिलाड़ियों से बात की गयी है. अक्षर ने इस वीडियो में कहा, "मैंने बहुत अच्छी नींद ली. अब हमें पृथकवास पर रहना है. हमें बताया गया है कि तीन दिन तक एक दूसरे से भी नहीं मिल सकते तो हम इतने दिनों तक पृथकवास पर रहेंगे." भारत की पुरुष और महिला टीमें एक विमान से इंग्लैंड रवाना हुई. लंदन पहुंचने के बाद भारतीय टीम बस से दो घंटे का सफर करके साउम्प्टन पहुंची. महिला टीम को इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट, तीन वनडे और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने हैं. महिला टीम का दौरा 15 जुलाई को समाप्त होगा.



✈️ Excitement is building up as #TeamIndia arrive in England pic.twitter.com/FIOA2hoNuJ