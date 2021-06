WTC Final: उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताया कैसे करनी है इंग्लैंड में बल्लेबाजी, देखें वीडियो

साउथम्पटन. टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारी में जुटी हुई है. फाइनल मैच 18 से 22 जून तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथम्पटन में होना है. इंग्लैंड की पिच तेज गेंदबाजों को मदद देने वाली होती है. ऐसे में टीम इंडिया के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजी के टिप्स दिए हैं. इंग्लैंड में टेस्ट में टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. पहली बार भारत और न्यूजीलैंड न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट खेलने जा रहे हैं.



बीसीसीआई टीवी से बात करते हुए अजिंक्य रहाणे ने कहा कि अगर आप एक बार सेट हो जाओ तो इंग्लैंड बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी जगह है. यहां विकेट चैलेंजिग होती है, लेकिन आपको यहां गेंद को नदजीक से और सीधा खेलना होता है. उन्होंने कहा, ‘हमारे लिए फाइनल मैच सिर्फ एक टेस्ट मैच की तरह है, जिसमें हम जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे. पिछले दो साल में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है. जो भी रिजल्ट होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे.’ अजिंक्य रहाणे ने कहा कि भारतीय टीम ने 2019 से अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचों में एक टीम की तरह काम किया है. पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और उसी का नतीजा है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे हैं.



