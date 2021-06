विराट कोहली के साथ साउथेम्पटन में इंग्लिश समर एन्ज्वॉय कर रहीं अनुष्का शर्मा, शेयर किया VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय पुरुष और महिला टीम को परिवार साथ ले जाने की इजाजत दी थी. बायो-बबल थकान, मानसिक स्वास्थ्य और मुश्किल क्वारंटीन को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को यह इजाजत दी. भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के खिलाड़ी 3 जून को इंग्लैंड पहुंचे और साउथम्पेटन में जरूरी क्वांरटीन पूरा कर रहे हैं. दरअसल, साउथेम्पटन में भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (WTC Final) खेलना जाना है. इंग्लैंड पहुंचकर रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, पूनम यादव और हरमनप्रीत कौर जैसे कई खिलाड़ियों ने स्टेडियम की खूबसूरत तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं.



इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने भी अपने इंस्टाग्राम के जरिये फैन्स को इंग्लैंड पहुंचने का अपडेट दिया. भारतीय कप्तान की पत्नी टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके साथ दौरे पर गई हैं और उन्हें इंग्लैंड का मौसम बहुत पसंद आ रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस इस बार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक और पोस्ट करने के कारण एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं.



दरअसल, अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक बूमरैंड वीडियो शेयर किया है, जो साउथेम्पटन स्टेडियम का है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है, 'इस तरह का इंग्लिश समर.' इसके साथ ही अनुष्का ने बादल की इमोजी भी लगाई है. खिलाड़ी 18 जून से एजेस बाउल में शुरू होने वाले इस बड़े इवेंट से पहले काफी खुश नजर आ रहे हैं.

