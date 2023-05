WTC Final : 'ट्रॉफी लेकर लौटना', BCCI ने रोहित शर्मा का फोटो ट्वीट किया तो बोले फैंस

नई दिल्‍ली. क्‍या भारतीय टीम इस बार वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल (World Test Chanpionship Final)जीत पाएगी..यह सवाल फैंस के मन में अब रह-रहकर उमड़ रहा है. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के जीत के साथ आईपीएल-2023 के समापन के बाद अब बारी WTC फाइनल की है जिसमें भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच 7 जून से ओवल मैदान पर मुकाबला होगा. बता दें, भारतीय टीम दूसरी बार वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है.इससे पहले टीम ने 2021 में फाइनल में स्‍थान बनाया था लेकिन उसे न्‍यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था.

प्रैक्टिस सेशन में पसीना बहा रहे प्‍लेयर

रोहित शर्मा की कप्‍तानी टीम इंडिया इस बार यह मौका किसी भी तरह गंवाने को तैयार नहीं है. तैयारी के लिए समय कम हैं, ऐसे में खिलाड़ी इंग्‍लैंड के मौसम और विकेट के मुताबिक अपने खेल को ढालने के लिए प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहा रहे हैं. टीम के सामने प्रमुख चुनौती टी20 स्‍टाइल के क्रिकेट से जल्‍द से जल्‍द बाहर निकलकर ‘टेस्‍ट मोड’ में आने की है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के अरुंडेल केसल क्रिकेट क्‍लब में ट्रेनिंग सेशन से जुड़ने का फोटो ट्वीट किया है जिस पर रिएक्‍ट करते हुए फैंस ने प्‍लेयर्स से इस बार ट्रॉफी के साथ लौटने की उम्‍मीद जताई है.बीसीसीआई ने ट्वीट में लिखा है-कप्तान रोहित शर्मा अरुंडेल कैसल क्रिकेट क्लब में टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में शामिल हुए.



एक फैन ने लिखा.कैप्‍टन रोहित, कृपया WTC ट्रॉफी के साथ लौटना. हमें आईसीसी ट्रॉफी जीते बगैर काफी समय हो गया है. एक अन्‍य ने लिखा-बेस्‍ट ऑफ लक स्किपर.

Caiptan @ImRo45 please return back with the WTC trophy . It has been a long time since we won an ICC trophy. — Virender Sharma (@shrmavirender) May 30, 2023

Best of luck skipper — ARYAN 45 (@rohitfans_45) May 30, 2023

Coming for India’s 5th ICC trophy pic.twitter.com/GpwdTJ8GOY — Aryan 45 (@Iconic_Rohit) May 30, 2023

एक फैन ने अच्‍छे लक के लिए दी ‘क्‍लीन शेव’ की सलाह

बता दें, आईपीएल-2023 में रोहित का बल्‍ले से प्रदर्शन साधारण ही रहा है. एक फैन ने तो उन्‍हें WTC फाइनल में अच्‍छे प्रदर्शन और ट्रॉफी जीतने के लिए ‘क्‍लीव शेव’ की सलाह दे डाली. एक प्रशंसक ने रोहित को अपने प्रदर्शन से आलोचकों को जोरदार जवाब देने की भी सलाह दे डाली. उन्‍होंने लिखा-कई लोग आपकी नाकामी और आपको ट्रोल करने का इंतजार कर रहे है लेकिन क्रिकेट के वफादार फैन के तौर पर हम आपने प्‍यार करते हैं और हमेशा आपके साथ हैं. एक फैन ने लिखा-जब रोहित अच्‍छा खेलते हैं तो भारत चैन की नींद सोता है. कप्‍तान इसे संभव बनाइए.

Rohit have a clean shave to change yr luck and win test championship — rsaksena (@welhamdoon) May 30, 2023

If Rohit plays well

India sleeps well Captain make it happen — H I M A N S H U (@Himro45) May 30, 2023

Many people are waiting for your failure & many waiting to troll & spread hate on you but we loyal cricket fans always love you for what you are now #gowellcaptain — Ajofficial (@Ajofficial08) May 30, 2023



भारतीय टीम : रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएस भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्‍मद शमी, मोहम्‍मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट और ईशान किशन (विकेटकीपर) .स्टैंडबाय खिलाड़ी : यशस्वी जायसवाल, मुकेश कुमार, सूर्यकुमार यादव

ऑस्ट्रेलिया टीम : पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मार्कस हैरिस, जोश हेज़लवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), उस्मान ख्वाजा, मार्नस लबुशेन, नाथन लियोन, टॉड मर्फी, मिचेल स्‍टॉर्क, डेविड वॉर्नर.स्टैंडबाय खिलाड़ी : मिचेल मॉर्श, मैथ्यू रेनशॉ

