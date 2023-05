नई दिल्‍ली. आईपीएल के शोर से दूर शुक्रवार को सात समंदर पार से एक ऐसी तस्‍वीर सामने आई जिसने हर किसी का ध्‍यान अपनी और खींचा. भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल को अभी एक महीने का वक्‍त ही बचा है. इसी बीच भारतीय बैटर चेतेश्‍वर पुजारा और इंग्‍लैंड के स्‍टार बल्‍लेबाज स्‍टीव स्मिथ एक साथ इंग्‍लैंड में बैटिंग करते हुए नजर आए. पुजारा और स्मिथ इंग्‍लैंड की काउंटी टीम ससेक्‍स का हिस्‍सा हैं. काउंटी चैंपियनशिप के दौरान दोनों वॉरसेस्‍टरशायर काउंटी क्‍लब के खिलाफ मैच में खेलते हुए नजर आए.

चेतेश्‍वर पुजारा और स्‍टीव स्मिथ के बीच मैच में 61 रनों की साझेदारी बनी. स्मिथ 57 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, चेतेश्‍वर पुजारा अभी भी मैदान पर डटे हुए हैं. वो 100 गेंदों का सामना करने के बाद 61 रन बनाकर खेल रहे हैं. फैन्‍स उम्‍मीद कर रहे हैं कि पुजारा इस पारी को शतक में जरूर बदलेंगे.

Second greatest indian test batsman of this era Pujara with greatest test batter of this era Steven Smith!

They both are playing together in same team for sussex and gonna face each other at WTC final!#WTCFinal2023#GTvRR #Pujara #Stevensmith pic.twitter.com/lSaruZFspU

