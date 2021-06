WTC Final: दिनेश कार्तिक ने डेब्यू 'टेस्ट' में मचाया धमाल, सोशल मीडिया पर हुए वायरल

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दिनेश कार्तिक भी धमाल मचा रहे हैं. कार्तिक इस फाइनल का हिस्‍सा वह पिच पर रहकर नहीं, बल्कि मैदान से बाहर रहकर हैं. कार्तिक का यह डेब्यू टेस्ट भी है. दिनेश कार्तिक इस मैच से अपने नए सफर की शुरुआत की है. वे पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्‍टार खिलाड़ी कार्तिक और पूर्व दिग्‍गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्‍कर (Sunil Gavaskar) ही फाइनल में भारत की तरफ कमेंट्री पैनल में शामिल हैं. फाइनल टेस्ट के दूसरे दिन कार्तिक ने अपनी कमेंट्री से लोगों का दिल जीत लिया. कार्तिक के कमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं.



कमेंट्री पैनल में न्‍यूजीलैंड के साइमन डूल, इंग्‍लैंड के माइक आथर्टन और नासिर हुसैन भी शामिल हैं. कार्तिक इस फाइनल के बाद इंग्‍लैंड एंड वेल्‍स क्रिकेट बोर्ड की लीग द हंड्रेड में कमेंटेटर की भूमिका निभाएंगे. कार्तिक ने कमेंट्री के पहले दिन ही नासिर हुसैन की खिंचाई कर दी. टॉस हारकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. भारतीय पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की. जैसे ही शॉट गेंद के खिलाफ नासिर हुसैन ने रोहित शर्मा की तकनीक की तारीफ की कार्तिक ने उन पर निशाना साध दिया. कार्तिक ने नासिर हुसैन ने कहा, ‘‘रोहित शॉर्ट गेंदों के शानदार पुलर हैं. स्पिन के खिलाफ भी अपने कदमों का सही इस्तेमाल करते हैं. पॉजिटिव इरादा दिखा रहे हैं. बिल्कुल, आपके विपरीत हैं.’’ उनकी इस बात पर नासिर ने कहा, ‘‘आप स्लेजिंग कर रहे हैं.’’ इसके बाद सभी कमेंटेटर हंसने लगे.



Dinesh Karthik just walks into the comms box and just starts bossing the game. pic.twitter.com/vFKDKuWoz8 — Peter Miller (@TheCricketGeek) June 19, 2021

Dinesh Karthik bossed the commentary game so far!On point, cheeky when needed .. Nasser Hussain be like:"Doull bhi hai box mei, mera hi sledge kyu .. pic.twitter.com/NWuLgxeDbm— ᴠɪɴᴀʏ (@dramaticdude_) June 19, 2021

Naseer Hussain when Dinesh Karthik is commentating: pic.twitter.com/GE5VX72FBX — Sanat Prabhu (@TheCovertIndian) June 19, 2021

Nasser Hussein after Dinesh karthik commentary #dineshkarthik pic.twitter.com/L3ELIoSqIw — Meraj Khan (शेखर)🇮🇳 (@merajkhan_) June 19, 2021

चेन्नई टेस्ट में बॉलबॉय थे कार्तिककार्तिक ने इस दौरान अपने बचपन की यादों को भी ताजा किया. भारत ने साल 2001 में स्टीव वॉ की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को घरेलू सीरीज में 2-1 से मात दी थी. इस सीरीज का तीसरा टेस्ट चेन्नई में हुआ था और भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दो विकेट से हराकर जीत हासिल की थी. इस मैच में कार्तिक बॉलबॉय के रूप में मौजूद थे. उस समय कार्तिक सिर्फ 15 साल के थे.