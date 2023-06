नई दिल्‍ली. वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप फाइनल (World Test Championship Final) का पहला दिन ऑस्‍ट्रेलिया के ट्रेविस हेड (Travis Head) के नाम रहा. हेड ने महज 106 गेंदों पर शतक जड़ा और पहले दिन की समाप्ति तक 146 रनों पर नाबाद रहते हुए ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर तीन विकेट पर 327 रन तक पहुंचा दिया. बाएं हाथ के इस बैटर ने भारतीय बॉलर्स की जमकर ‘धुलाई’ की और WTC Final के पहले दिन ऑस्‍ट्रेलिया को मजबूत स्थिति पर पहुंचा दिया. पहले दिन की धांसू पारी के बाद हेड सोशल मीडिया पर छा गए हैं.

राजस्‍थान रॉयल्‍स ने वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक बनाने वाले ट्रेविस हेड की तारीफ में अलग अंदाज में ट्वीट किया है, जिसमें टीम इंडिया के ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का बल्‍ला उठाए हुए फोटो लगा है. आंसू बहाने की इमोजी के साथ इस ट्वीट में लिखा है-Travis Head today. आशय यह है कि हेड ने पंत के अंदाज में तूफानी बैटिंग की.

इस ट्ववीट पर रिएक्‍शन देते हुए भारतीय फैंस ने अपना दर्द बयां किया है. एक फैन ने लिखा – लेफ्टी बैटर ‘ऐश’ के साथ हमारी पिटाई कर रहा है. इस ट्वीट में अश्विन के निकनेम ‘ऐश’का चतुराई से प्रयोग किया गया है. गौरतलब है कि टीम इंडिया ने मौजूदा समय में टेस्‍ट रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर आर. अश्विन को प्‍लेइंग XI से बाहर रखा है जबकि बाएं हाथ के बैटर्स के लिए ऑफ स्पिनर बेहद घातक होते हैं. एक फैन ने प्रतिक्रिया में कहा-भारतीय बॉलर्स अपना टी20 वाला फॉर्म जारी रखे हुए हैं.

Lefty thrashing us with Ash in team — crypto newbie (@jeet181992) June 7, 2023

Indian bowlers continuing there T20 form — Reddeath (@imkeerthi98) June 7, 2023

Lol.. respect Head.

He is in total control+ he doesn’t need powerplay type field for aadha tedha shot PS:- Pant is different — , (@sutli_bob) June 7, 2023

एक फैन ने प्रतिक्रिया दी-वह पूरे नियंत्रण के साथ शॉट खेल रहे. उन्‍हें पावरप्‍ले की तरह आड़े-टेढ़ शॉट की जरूरत नहीं है. एक फैन ने हेड को टीम इंडिया के लिए हेडेक (सिरदर्द) बताया.

Headache! — p r a t h a p b l a l (@PrathapbLal) June 7, 2023

Abey mera maths ka Headmaster bhi itna ni maarta tha jitna yeh Travis Head maar raha hai — Ronny jha (@Ronny_jha_28) June 7, 2023

Ye yo green pitch di

Road di hoti to pta nahi kya krte — Rahul Khandelwal 🇮🇳 (@RahulKh00912351) June 7, 2023

We enjoy pant’s batting but not head’s batting — Nobody Knows (@uthalereydeva) June 7, 2023

एक फैन ने मजाकिया लहजे में कमेंट किया, ‘मेरा मैथ्‍स का हेडमास्‍टर भी इतना ही मारता था जितना ट्रेविस हेड मार रहा है.’ एक क्रिकेटप्रेमी ने लिखा- ये तो ग्रीन पिच दी. रोड (सपाट) होती तो पता नहीं क्‍या करते. एक कमेंट में लिखा गया-हम पंत की बैटिंग को एन्‍जॉय करते हैं लेकिन हेड की नहीं.

Tags: IND vs AUS, India vs Australia, Rishabh Pant, Travis Head, WTC Final