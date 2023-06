नई दिल्‍ली. WTC Final: ऑस्‍ट्रेलिया ने भारत को 209 रन के बड़े अंतर से हराकर वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल (World Test Championship Final) जीत लिया. बैटिंग और बॉलिंग, दोनों ही क्षेत्रों में रोहित शर्मा की टीम, ऑस्‍ट्रेलियाई प्‍लेयर्स (India vs Australia)के आगे नहीं टिक सकी और लगभग आसानी से समर्पण कर दिया. भारतीय टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैपियनशिप का फाइनल हारी है, इससे पहले WTC Final-2021 में उसे न्‍यूजीलैंड से हारना रहना पड़ा था. WTC की गदा जीतने की उम्‍मीद लगाए टीम इंडिया के फैंस रविवार की हार से गमगीन और गुस्‍से में हैं.भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक ट्वीट की भाषा ने उनके गुस्‍से की आग में घी डालने का काम किया जिसके बाद उन्‍होंने प्‍लेयर्स और बोर्ड को खरी-खरी सुनाई.

दरअसल, BCCI के इस ट्वीट में लिखा था-टीम इंडिया ने कड़ा संघर्ष किया लेकिन यह ऑस्‍ट्रेलिया थी जिसने मैच जीता.WTC-2023 फाइनल जीतने पर ऑस्‍ट्रेलिया टीम को बहुत-बहुत बधाई.

#TeamIndia fought hard but it was Australia who won the match.

इस ट्वीट के बाद तो प्रशंसकों का गुस्‍सा मानो फूट पड़ा. उनकी नाराजगी, इस बात को लेकर थी कि जब भारतीय प्‍लेयर्स ने बिना संघर्ष किए मैच गंवा दिया तब बीसीसीआई का ट्वीट ‘कड़े संघर्ष’ का बेसुरा राग क्‍यों अलाप रहा है? एक फैन ने गुस्‍से में लिखा-किस बात के लिए कड़ा संघर्ष किया? अपने विकेट फेंकने के नए तरीके खोजने के लिए? ऑस्ट्रेलिया से हमें अपमानित होना पड़ा.एक अन्‍य ने कमेंट किया-सॉरी दोस्तों, लेकिन शायद ही कोई संघर्ष करते नजर आए.. कम से कम हम 5वें दिन के अंत तक तो ‘लड़’ ही सकते थे.

Fought hard for what? Finding new ways to throw their wickets? Australia humiliated us.

Sorry guys but there was hardly any fight .. at least we could have fought till end of 5th day. #WTCFinal

एक क्रिकेटप्रेमी ने गुस्‍से में कमेंट बॉक्‍स में लिखा, ‘किसी को बीसीसीआई के पास प्राथमिक स्‍कूल की अंग्रेजी की पुस्तक भेजनी चाहिए जो समझाती है कि “फाइट हार्ड” का अर्थ क्या है? WTC Final-2023 में किसी भी समय टीम इंडिया मुकाबले में नहीं थी. बीसीसीआई, कुछ तो शर्म करिए. नाराज एक प्रशंसक ने प्रतिक्रिया दी-यह किस तरह की ‘फाइट’ है. आखिरी दिन 280 रन की जरूरत थी और 7 विकेट शेष थे लेकिन सात विकेट महज 71 रन जोड़कर आउट हो गए. ये कैसी फाइट है जी!

What type of fight is this. 280 needed 7 wickets in hand. Bundled out in just 71 runs for last 7 wickets. Yeh kaisa fight hai ji!!! #AUSvsIND #WTCFinals

You need better people to write. The only time this team fought was when the stars could not play in Australia. We need a team with some HUNGER. When you earn Rs. 300 crores for tweeting, endorsements, IPL, why should anyone ‘fight hard’. The fixing starts at the selection…

Where do u see fight in this? They declared else the Loss wud have been bigger

U t getting money as people r watching, because of that cricketers r getting huge endorsements, even after that if cricketers want luxury and no performance consider downfall has started

Get Serious…

— Sunil Singh (@SunilSinghBJP) June 11, 2023