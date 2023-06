नई दिल्‍ली. वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल (World Test Championship Final) के टीम इंडिया के सारे सदस्‍य इंग्‍लैंड पहुंचकर तैयारी में जुट गए हैं. आईपीएल-2023 के फाइनल के चलते शुभमन गिल और मोहम्‍मद शमी और रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़‍ियों का जत्‍था सबसे आखिर में लंदन पहुंच गया.WTC का फाइनल केनिंगटन ओवल मैदान पर 7 जून भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia)के बीच खेला जाएगा. भारतीय टीम दूसरी बार वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है. टीम इससे पहले 2021 में भी WTC फाइनल में पहुंची थी लेकिन न्‍यूजीलैंड से उसे हार का सामना करना पड़ा था. फैंस को उम्‍मीद है कि टीम इस बार चैंपियन बनकर उनकी उम्‍मीदों को साकार करेगी.

प्‍लेयर्स के आखिरी जत्‍थे के इंग्‍लैंड पहुंचने के बाद बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज मो. शमी (Mohammed Shami) का ट्रेनिंग सेशन से जुड़ने का फोटो पोस्‍ट किया है जिस पर फैंस ने मजेदार रिएक्‍शन दिए हैं. एक फैन ने तो मजाकिया लहजे में लिखा, ‘शमी भाई..बिरयानी की कसम, ऑस्‍ट्रेलिया को पेल दो.’ गौरतलब है कि आईपीएल-2023 में 28 विकेट के साथ शमी ने पर्पल कैप पर कब्‍जा जमाया था.

Look who’s joined #TeamIndia‘s training session here at the Arundel Castle Cricket Club.#WTC23 pic.twitter.com/H6m90Vz9Pc — BCCI (@BCCI) June 2, 2023

Shami bhai @MdShami11 Biryaani Ki Kasam Australia ko peldo — Rajeshhhhh (@johnholick) June 2, 2023

‘सारी निगाहें आप पर हैं भाई’

एक फैन ने प्रतिक्रिया में लिखा-समर से सीधे विंटर में जबकि एक अन्‍य ने उन्‍हें आईपीएल की तरह बॉलिंग करने की सलाह दी. एक अन्‍य ने लिखा- 5 विकेट लेना है भाई, नहीं तो स्मिथ भारी पड़ जाएगा. एक प्रशंसक ने लिखा- बॉलर ही टूर्नामेंट जिताते हैं. सारी निगाहें आप पर हैं शमी भाई.

Direct from summer to winter — Ravi sabat🇮🇳 (@ravi_sabat) June 2, 2023

Bowlers win you tournaments. All eyes on you Shami Bhai… Go well!! — Asad Shaikh (@shaikhs_sphere) June 2, 2023

IPL wala performance dena …. — Taha Almas (@TahaAlmas2) June 2, 2023

Shami we hope at least a 5 wic haul in the final plz — Sushil Kumar Tiwary (@SushilK95389690) June 2, 2023

The legend — Alam Khan (@AlamUdd52812311) June 2, 2023

You are the best — Jeevan Chhetri Chhetri Jeevan (@JeevanChhetriC1) June 2, 2023

;

टेस्‍ट में शमी के नाम हैं 225 विकेट

कुछ फैंस ने शमी को सर्वश्रेष्‍ठ बताते हुए टीम इंडिया को शुभकामना भी दी है. गौरतलब है कि ऑस्‍ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग पर लगाम कसने का शमी, सिराज, उमेश यादव और रवींद्र जडेजा दारोमदार होगा.गौरतलब है कि शमी भारत की मौजूदा टीम सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं. 63 टेस्‍ट में 27.48 के औसत से 225 विकेट ले चुके शमी ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ 11 टेस्‍ट में 40 विकेट लिए हैं, जिसमें ऑस्‍ट्रेलिया के मैदान में 8 टेस्‍ट में लिए गए 31 विकेट (औसत 32.16) शामिल हैं.

Tags: IND vs AUS, India vs Australia, Mohammed Shami, WTC Final