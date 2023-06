नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 के बाद वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल (World Test Chanpionship Final) फैंस को रोमांच‍क क्रिकेट की दावत देने का तैयार है. फाइनल में भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia)के बीच 7 जून से ओवल मैदान पर मुकाबला होगा. भारत दूसरी बार वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा है. इससे पहले टीम ने 2021 में फाइनल में स्‍थान बनाया था लेकिन उसे न्‍यूजीलैंड से हारना पड़ा था.क्रिकेटप्रेमियों को उम्‍मीद है कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma)ब्रिगेड इस बार चैंपियन बनकर ICC ट्रॉफी का अपना कई साल का ‘सूखा’खत्‍म करेगी.भारतीय टीम बीते 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है. टीम ने 2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी.

WTC Final के पहले टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh)ने अपनी प्‍लेइंग-XI चुनी है. इसमें उन्‍होंने विकेटकीपर के तौर पर केएस भरत (Srikar Bharat) पर ईशान किशन (Ishan Kishan) को प्राथमिकता दी है. भज्‍जी ने ईशान को टीम के लिए X फेक्‍टर बताते हुए उन्‍हें चुनने की वजह बताई है.हरभजन ने पहले पांच स्‍थान के लिए कप्‍तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्‍वर पुजारा,विराट कोहली और अजिंक्‍य रहाणे को पहले पांच स्‍थान के लिए अपनी स्‍वाभाविक पसंद बताया है.

Team India All Set To Play WTC Final Against Australia. Here Is My Playing XI For WTC Final. https://t.co/efnIFmbA05 pic.twitter.com/RS69NYLwlY

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 31, 2023