नई दिल्ली. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-2023 का फाइनल मुकबला द ओवल में खेला जा रहा है. इस महा भिड़ंत को देखने भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ कई अन्य देशों के फैंस भी आए हैं. यही नहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी लोग इस मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं. दर्शक दीर्घा में एक दिव्यांग फैन को भी देखा गया, जो पाकिस्तान से मैच देखने आया हुआ है.

हरभजन ने दिव्यांग फैन को किया खुश:

सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) पाकिस्तानी दिव्यांग फैन को अपना ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग हरभजन के इस कार्य की जमकर सराहना कर रहे हैं.

My respect for Harbhajan Singh just went on to another level ♥️ #WTCFinal2023 #WTCFinal @harbhajan_singh @shoaib100mph pic.twitter.com/yvuJxEEpt4

