नई दिल्‍ली. भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच 7 जून से होने वाले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप फाइनल (World Test Championship Final) के लिए दोनों टीमें तैयारियों में जुटी हैं. मैच लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाएगा ओर इसमें जीतने वाली टीम का WTC ट्रॉफी का कब्‍जा होगा. मैच से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टीम इंडिया के 2 युवा सितारों- ईशान किशन (Ishan Kishan)और शुभमन गिल (Shubman Gill) का साथ फोटो ट्ववीट किया है, जिसमें ये दोनों मस्‍ती के मूड में नजर आ रहे हैं.

ट्वीट में लिखा है- ईशान किशन और शुभमन गिल रिलेक्‍स और WTC-23 फाइनल के लिए तैयार हैं. इस फोटो पर फैंस ने दिलचस्‍प रिएक्‍शन दिए हैं.

Ishan Kishan and Shubman Gill are relaxed and ready for the #WTC23 Final! pic.twitter.com/8kgUpLwVDM — ICC (@ICC) June 5, 2023



भारतीय प्‍लेयर्स का फोटो हो और पाकिस्‍तान टीम से संबंधित कोई कमेंट न आए, बेहद मुश्किल है. एक रिएक्‍शन में पाकिस्‍तान की वनडे में डबल सेंचुरी को लेकर चुटकी ली गई है. कमेंट में लिखा है- इस फोटो में वनडे में पूरी पाकिसतान टीम से ज्‍यादा डबल सेंचुरी हैं. गौरतलब है कि ईशान और शुभमन गिल दोनों वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक जड़ चुके हैं. वनडे में अब तक 8 बल्‍लेबाजों ने डबल सेंचुरी लगाई है जिसमें 5 भारतीय (ईशान, गिल, रोहित, सहवाग और सचिन) हैं जबकि केवल एक पाकिस्‍तानी (फखर जमां). ट्ववीट में इसे ही लेकर पाकिस्‍तान टीम की खिंचाई की गई है.

This picture have more 200s in odi than whole Pakistan team combined pic.twitter.com/ax3J5RLmMa — CricREPLY (@Cric_REPLY) June 5, 2023

कुछ फैंस ने इन दोनों की बॉंडिंग की सराहना की. एक अन्‍य फैन नरे लिखा -ये दोनों आने वाले दिनों में मारक जोड़ी साबित होंगे. एक अन्‍य ने इन्‍हें भारत की भविष्‍य की ओपनिंग जोड़ी बताया.

Amazing bounding — ziddi AashiQ 07 (@MDAashiqHusain6) June 5, 2023

Super Jodi Suman Gill and Ishan Kishan very good relation — Afaroj Sha (@AfrojSh82040225) June 5, 2023

This is India feature opening couple — JAY KUMAR सनातनी (@KalaKrishna20) June 5, 2023

From sachin-Ganguly to sachin-Sehwag to Rohit-dhawan, after a few years of Rohit-gill we will see kishan-gill — Broncos 2022 (@2022_broncos) June 5, 2023

And India is missing Rishab Pant. You deserve the treatment Kapil Paji has promised for you for letting us down. Get well soon. — Chetan Vyas (@ChetanV12488587) June 5, 2023

एक अन्‍य क्रिकेट लवर ने लिखा-सचिन-गांगुली से सचिन-सहवाग से रोहित-धवन, रोहित-गिल के कुछ साल बाद हम (ओपनिंग में) किशन-गिल को देखेंगे. एक फैन ने लिखा-भारत ऋषभ पंत की कमी महसूस कर रहा है.

यश दयाल के लव जिहाद पोस्ट पर बवाल, लोग बोले- हर जगह सिर्फ नफरत, क्रिकेटर ने कहा- अकाउंट हुआ हैक

2013 से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता भारत

WTC Final में टीम इंडिया की नजर ‘फाइनल पंच’ मारकर ICC ट्रॉफी का अपना कई साल का ‘सूखा’खत्‍म करने पर है. भारतीय टीम बीते 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है.टीम ने 2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. WTC Final-2021 की बात करें तो इस मुकाबले में भारतीय टीम को 8 विकेट की हार का सामना करना पड़ा था. फाइनल में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे लेकिन ईशान को प्‍लेइंग-XI में स्‍थान मिलना मुश्किल हैं.

Tags: ICC, India vs Australia, Ishan kishan, Shubman gill, WTC Final