WTC Final: टीम इंडिया ने भी दी 'फ्लाइंग सिख' को श्रद्धांजलि, काली पट्टी बांधकर मैच खेल रही

नई दिल्ली. टीम इंडिया ने भी दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह को खास तरह से श्रद्धांजलि दी. सभी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल काली पट्टी बांधकर खेल रहे हैं. बीसीसीआई ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात 91 साल की उम्र में कोरोना के कारण चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में निधन हो गया था. उनके निधन से पूरा देश दुखी है. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अलावा देश के कई दिग्गज खिलाड़ी ने भी फ्लाइंग सिख को याद किया.



इससे पहले दिन में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी ट्वीट कर मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी थी. उन्होंने लिखा था कि एक विरासत जिसने पूरे देश को शानदार काम करने के लिए हमेशा प्रेरित किया. आपका कभी हार न मानने का जज्बा और सपने को साकार करने के पीछे जुटे रहना, हमेशा याद आएगा. बता दें कि मिल्खा सिंह पिछले महीने कोरोना संक्रमित हो गए थे. इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा था और उन्होंने न्यूज एजेंसी से हुई बातचीत में अपने जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई थी. हालांकि, ऐसा नहीं हो पाया.



#TeamIndia is wearing black armbands in remembrance of Milkha Singhji, who passed away due to COVID-19. 🙏#WTC21