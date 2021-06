WTC Final : बारिश ने फैंस की उम्मीदों पर फेरा पानी, चौथे दिन बिना कोई गेंद फेंके ही खेल रद्द

नई दिल्‍ली. भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच साउथैंप्‍टन में जारी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC Final) मैच का चौथा दिन बारिश के नाम रहा. लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और दिन का खेल आखिरकार रद्द करना पड़ा. पहले दिन का खेल भी पूरी तरह बारिश से धुल गया था. मैच देखने को उत्सुक क्रिकेट फैंस निराश रहे. अब ऐसा पक्का माना जा रहा है कि इस मुकाबले में रिजर्व डे का भी इस्तेमाल होगा यानी मैच छह दिनों तक खेला जाएगा.



साउथैम्प्टन में चौथे दिन लगातार बारिश होती रही और भारतीय समयानुसार करीब साढ़े 7 बजे अधिकारियों ने चौथे दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया. भारी बारिश के चलते मुकाबले के शुरुआती दिन टॉस तक नहीं हो पाया था. खेल दूसरे और तीसरे दिन हुआ, मगर खराब रोशनी के चलते समय से पहले ही दिन का खेल खत्‍म करना पड़ा. अभी तक चार दिनों में कुल 141.1 ओवर का ही खेल संभव हो सका है.



इसे भी पढ़ें, भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आईसीसी से खफा, बोले- सभी एक चैंपियन चाहते थे



18 जून से शुरू हुए इस मुकाबले में तीसरे दिन का खेल रविवार को समाप्‍त होने से पहले तक न्‍यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन बनाए. केन विलियमसन 12 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं. इससे पहले कीवी गेंदबाजों ने भारतीय पारी को 217 रन पर समेट दिया था.

Update: Play on Day 4 abandoned due to rain. We thank our fans who turned up and kept the tempo high. See you again, tomorrow.🙌 #TeamIndia #WTC21 pic.twitter.com/0OpqZ0hGd5