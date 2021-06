WTC Final: बुमराह ने शादी के बाद संजना को दिया पहला इंटरव्यू, पूछा- कैमरे को देखना है या तुम्हें

नई दिल्ली. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के फाइनल मैच में अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच डब्ल्यूटीसी फाइनल 18 जून से साउथैम्प्टन में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने चैंपियनशिप में अब तक 17 मुकाबले खेले और 12 में जीत दर्ज की. इस दौरान टीम ने सिर्फ एक सीरीज गंवाई. इसके अलावा एक मैच ड्रॉ रहा. भारत के अंकतालिका में 520 प्वॉइंट्स हैं और प्रतिशत है 72.2. वहीं, न्यूजीलैंड ने 7 मैच जीते हैं और 4 मैच हारे हैं. न्यूजीलैंड के प्वॉइंट्स 420 हैं और प्रतिशत 70 है.



आईसीसी ने 23 जून को टेस्ट के लिए आरक्षित दिन के रूप में अलग रखा है. अगर फाइनल मैच (WTC Final) ड्रॉ या टाई होता है तो भारत और न्यूजीलैंड दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाएगा. इस मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं. इसी कड़ी में फाइनल से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी इंटरव्यू भी दे रहे हैं. ऐसे में टीम इंडिया के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने भी अपना इंटरव्यू दिया.



जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अपना यह इंटरव्यू संजना गणेशन को दिया. स्पोर्ट्स प्रेजेंटर संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) के साथ बुमराह का शादी के बाद यह पहला इंटरव्यू था. इंटरव्यू देने के लिए गए बुमराह संजना को देखकर काफी खुश नजर आए. इस दौरान वह लगातार मुस्कुराते हुए नजर आए. जब संजना ने उनका वेलकम किया और कहा कि आपको देखकर अच्छा लगा तो बुमराह ने उनसे कहा कि मैंने भी आपको पहले देखा है. इस पर संजना कहती हैं, मैं बस यहीं आसपास हूं.



'धोनी भाई मेरे लिए भगवान की तरह, उनसे तुलना बंद करो'; जब पंत ने परेशान होकर खेल छोड़ने की कही थी बातजब संजना ने उसने पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो उन्होंने कहा आप अच्छे से जानती हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं. इसके बाद संजना उन्हें बताती हैं कि क्या क्या सवाल हैं. इस बुमराह थोड़े शरारती अंदाज में उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैमरे की तरफ देखना है या उनकी तरफ. जब संजना उन्हें कहती हैं कि कैमरे की तरफ देखना है तो वह कहते हैं कि कोशिश करेंगे. इसके बाद दोनों हंसते हैं. इस इंटरव्यू के दौरान बुमराह लगातार मुस्कुराते और हंसते रहते हैं. इसके बाद इंटरव्यू शुरू होता है और बुमराह अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर तस्वीरों के बारे में बताना शुरू करते हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर इन तस्वीरों में बुमराह अपने बचपन की तस्वीरों पर भी बात कर रहे हैं.



.@Jaspritbumrah93 brings out his goofy side as he sits down for a candid interview with a familiar face 😉📹: @ICC@SanjanaGanesan #OneFamily #MumbaiIndianspic.twitter.com/L5F7WojmGY