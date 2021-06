WTC Final: केन विलियम्सन ने कहा- टीम इंडिया से न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना रोमांचक, उनकी गहराई पता है

नई दिल्ली. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दो हफ्ते से भी कम का समय बचा है. आईसीसी की ओर से टेस्ट को रोमांचक बनाने के लिए 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी. भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथम्पटन में खेला जाएगा. दोनों टीमें पहली बार न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी. इससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा फाइनल से पहले इंग्लैंड से दो मैच खेलना महत्वपूर्ण है. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ रहा. मैच में न्यूजीलैंड की टीम हावी रही.



आईसीसी से बात करते हुए केन विलियम्सन ने कहा, ‘फाइनल से पहले इंग्लैंड के खिलाफ दो मैच महत्वपूर्ण है और फाइनल का हम इंतजार रहे हैं. यहां तक पहुंचने में लंबा समय लगा.’ उन्होंने कहा कि यह रोमांचक है और इसमें शामिल होने के लिए हम उत्साहित हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर केन विलियम्सन ने कहा, ‘यह नया और अलग है. लेकिन फाइनल तक पहुंचने के लिए कई टीमें मशक्कत कर रही थीं और कई रोमांचक परिणाम देखने को मिले. ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में कड़े मुकाबले हुए.’



