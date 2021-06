WTC Final: केविन पीटरसन ने कहा- इंग्लैंड फाइनल आयोजित करने लायक नहीं, दुबई बेस्ट वेन्यू

साउथैम्पटन. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में बारिश के कहर को देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का मानना है कि बेहद महत्व वाला कोई भी क्रिकेट मैच अपने अस्थिर मौसम के लिए बदनाम ब्रिटेन में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए. भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा फाइनल मैच अब ड्राॅ की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले चार दिनों में इसमें लगभग 140 ओवर का ही खेल हो पाया है.



केविन पीटरसन ने इस महत्वपूर्ण फाइनल के लिए साउथम्पटन को चुनने के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘यह कहते हुए मुझे पीड़ा हो रही है लेकिन कोई भी बेहद महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच ब्रिटेन में नहीं खेला जाना चाहिए.’ पीटरसन का मानना है कि फाइनल जैसा मैच दुबई में खेला जाना चाहिए, जहां मौसम से जुड़े व्यवधान की बहुत कम संभावनाएं होती हैं.



If it was up to me, Dubai would always host a one off match like this WTC game.Neutral venue, fabulous stadium, guaranteed weather, excellent training facilities and a travel hub!Oh, and ICC home is next to the stadium.