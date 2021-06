WTC Final: काइल जेमिसन ने कोहली का विकेट लिया, सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें ट्रोल किया

साउथैम्पटन. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने 5 विकेट झटके. इसमें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का विकेट शामिल था. इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस की ओर से गाली पड़ने लगी. टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 217 रन बना सकी है. जवाब में न्यूजीलैंड ने दो विकेट पर 101 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी के आधार पर सिर्फ 116 रन पीछे है और 8 विकेट बचे हैं. हालांकि चौथे दिन सोमवार को बारिश होने की संभावना है.



काइल जेमिसन आईपीएल में विराट कोहली की टीम आरसीबी से ही खेलते हैं. कोहली को आउट करने के बाद फैंस ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि जेमिसन का आईपीएल का करार भी खत्म होना चाहिए. इतनी ही नहीं उनके और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की गई. जेमिसन ने विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा और ऋषभ पंत जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट भी झटका.



8 मैच के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजकाइल जेमिसन का यह आठवां टेस्ट है. वे अब तक 44 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने 5 बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया है. यह न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट खेलने वाले गेंदबाजों का पहले 8 टेस्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन है. अभी एक पारी बाकी है. इससे पहले जैक कोवी ने 41, शेन बॉन्ड ने 38 और डग ब्रेसवेल ने पहले 8 टेस्ट में 33 विकेट लिए थे. न्यूजीलैंड की टीम केन विलियमसन की कप्तानी में अब तक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकी है. ऐसे में टीम अब अच्छी स्थिति में है.



Awful to hear that Kyle Jamieson and his mother are receiving abuse just because he bowled well. If Kohli getting out affects you that much get a life. Life is too short to act like that.