WTC Final: 2 दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज के साथ नाइंसाफी! नहीं खेलेगा फाइनल

साउथम्पटन. विराट कोहली के नेतृत्व में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी गई है. टीम में बतौर स्पिनर आर अश्विन और रवींद्र जडेजा को जगह मिली है. ऐसे में उम्मीद है कि दोनों को प्लेइंग-11 में जगह मिल सकती है. इस बीच ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल फाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं. उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दो दोहरे शतक लगाए हैं. वे ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. फाइनल मैच 18 से 22 जून तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथम्पटन में होना है.



फाइनल में बतौर ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल को भेजा जा सकता है. दोनों को 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है. मयंक अग्रवाल ने टूर्नामेंट में 12 मैच की 20 पारियों में 43 की औसत से 857 रन बनाए. 3 शतक और दो अर्धशतक लगाए. इन तीन शतकों में दो दाेहरे शतक भी हैं. उनके टूर्नामेंट में चेतेश्वर पुजारा (818) से अधिक रन हैं. फिर भी वे टीम में नहीं हैं. पुजारा ने 17 मैच की 28 पारियों में 29 की औसत से 818 रन बनाए हैं. वे एक भी शतक नहीं लगा सके हैं. 9 अर्धशतक लगाया है.



