नई दिल्‍ली. इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबलों में स्‍लो ओवर रेट (Slow Over-Rate) आज के समय आम बात हो गई है. भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच ओवल में खेला गया वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल (WTC Final) भी इससे अलग नहीं रहा. इस मैच में स्‍लो ओवररेट के कारण करीब 44 ओवर का खेल बरबाद हुआ. ऑस्‍ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हराकर वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने का गौरव हासिल किया. हालांकि दोनों ही टीमों को स्‍लो ओवर रेट के लिए अच्‍छी खासी जेब ढीली करनी पड़ी.

स्लो ओवर रेट के लिए जहां टीम इंडिया (Team India) पर मैच फीस का 100 फीसदी जुर्माना लगा, वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम पर इसके लिए मैच फीस का 80 फीसदी जुर्माना लगाया गया. टीम इंडिया को लगे 100% जुर्माने के मायने यह हैं कि भारतीय टीम को मैच फीस के रूप में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली.

इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) क्रिकेट में लगातार बढ़ रही स्‍लो ओवर रेट की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई है. दरअसल, Fox Cricket ने एक ट्वीट करते हुए WTC Final में 44 ओवर का खेल बरबाद होने की जानकारी देते हुए इससे बचने का उपाय पूछा था जिस पर रिएक्‍ट करते हुए वॉन ने लिखा- जुर्माने से काम नहीं चलने वाला..ऐसे में दिन के खेल के अंत में बैटिंग करने वाली टीम को अवार्ड करने वाले रन ही इस समस्‍या का एकमात्र रास्ता हो सकते हैं.. 20 रन प्रति ओवर.

Fines don’t work .. So Runs awarded to the Batting team at the end of the days play could be the only way .. 20 runs per over .. https://t.co/2YTYMaCax7

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 12, 2023