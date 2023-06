WTC Final 2023 : ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल (World Test Championship Final) में टीम इंडिया (India vs Australia) मुश्किलों में नजर आ रही है. ओवल मैदान पर इस मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलिया के 469 रनों के जवाब में दूसरे दिन स्‍टंप्‍स के समय भारत की पहली पारी का स्‍कोर 5 विकेट पर 151 रन था और रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्‍वर पुजारा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा पवेलियन लौट चुके हैं. दूसरे दिन खेल समाप्ति के समय अजिंक्‍य रहाणे 29 और विकेटकीपर एस.भरत 5 रन बनाकर क्रीज पर थे. फॉलोआन से बचने के लिए टीम को अभी 119 रन की और जरूरत है.

WTC Final के दूसरे दिन, बॉलर्स ने संघर्ष करते हुए एक तरह से टीम इंडिया को वापसी का मौका दिया था लेकिन बैटर्स ने इसे जाया कर दिया. मोहम्मद सिराज की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया और ऑस्‍ट्रेलिया के आखिरी 7 बैटरों को महज 142 रन जोड़ने दिए. पहले दिन की समाप्ति परस्‍कोर 3 विकेट पर 327 रन था लेकिन दूसरे दिन टीब्रेक के कुछ देर पहले ऑस्‍ट्रेलिया की पारी पर 469 के स्‍कोर पर ‘फुलस्‍टॉप’ लग गया.

गेंद को ‘गलत जज’ करते हुए बोल्‍ड हुए गिल और पुजारा

ऐसे समय टीम इंडिया के लिए जरूरत जिम्‍मेदारी भरी बैटिंग कर ऑस्‍ट्रेलियाई स्‍कोर के नजदीक पहुंचने की थी लेकिन टॉप बल्‍लेबाजों ने निराश किया. टीब्रेक तक ही कप्‍तान रोहित और गिल पवेलियन लौट चुके थे.टीम ने इसके बाद चेतेश्‍वर पुजारा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा के विकेट गंवाए. इन बैटरों में गिल और पुजारा जहां अंदर आती गेंद को ‘गलत जज’ करते हुए बोल्‍ड हुए जबकि विराट, गेंद के अधिक बाउंस और स्लिप में स्मिथ के बेहतरीन ओवरहेड कैच के शिकार बने.

जडेजा ने ऑस्‍ट्रेलियाई बॉलर्स पर किया काउंटर अटैक

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ही ऐसे बैटर रहे, जिन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलियाई गेंदबाजों का बेहतरीन जवाब दिया. उन्‍होंने काउंटर अटैक करते हुए 51 गेंदों पर सात चौकों और एक छक्‍के की मदद से 48 रन बनाए. दुर्भाग्‍यवश वे नाथन लायन की गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठे. कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) ने जडेजा की पारी की जमकर सराहते हुए उन्‍हें भारतीय पारी का सर्वश्रेष्‍ठ बैटर बताया.

Once again, Jadeja looked India’s best batter and he is now a bonafide top 6 batter. And till that finger injury, Rahane looked very smooth and in excellent touch. But the top order is a concern and has to convert good looking starts into large scores.

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 8, 2023