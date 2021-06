WTC Final: भारत और न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ियों में खास रिश्ता, 13 साल से कर रहे एक-दूसरे का पीछा

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का फाइनल खेला जाना है. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन दोनों के लिए यह मुकाबला महत्वपूर्ण है. दोनों कप्तान यह मैच जीतकर पहली आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा करना चाहेंगे. आईसीसी की ओर से टेस्ट को रोमांचक बनाने के लिए 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी. 9 टीमों को मौका दिया गया. फाइनल मैच 18 से 22 जून तक साउथम्पटन में होना है.



फाइनल में टीम इंडिया की ओर से कप्तान विराट कोहली और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज रवींद्र जडेजा का खेलना तय है. जडेजा निचले क्रम पर अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं. दूसरी ओर न्यूजीलैंड से कप्तान केन विलियम्सन, तेज गेंदबाज टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट का खेलना तय है. इन पांच खिलाड़ियाें में एक खास रिश्ता है. ये पांचों खिलाड़ी 2008 अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी एक-दूसरे के खिलाफ उतरे थे. उस मैच में विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान थे ओर विलियम्सन के पास न्यूजीलैंड की कमान थी.



