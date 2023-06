नई दिल्‍ली. क्‍या रोहित शर्मा की टीम इंडिया (Team India) वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल (World Test Championship Final ) में जीतने वाली है, राजस्‍थान रॉयल्‍स (Rajasthan Royals) की ओर से किए जा रहे एक ट्वीट के बाद यह सवाल इस समय क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय है. फाइनल में आज यानी 7 जून से भारत का मुकाबला ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) से होगा और ओवल मैदान पर होने वाले इस मुकाबले का नतीजा तय करेगा कि WTC ट्रॉफी पर किसका कब्‍जा होगा.

भारतीय टीम दूसरी बार WTC Final में पहुंची है. वर्ष 2021 में भी इसने फाइनल में स्‍थान बनाया था, लेकिन उसे न्‍यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. क्‍या इस बार टीम चैंपियन बनकर आईसीसी ट्रॉफी के अपने 10 साल के सूखे को खत्म कर पाएगी? संयोग तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं.

राजस्‍थान रॉयल्‍स के ट्वीट के बाद शुरू हुई अटकलें

फाइनल मुकाबले के पहले राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीम ने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें एक अजब संयोग की ओर इशारा किया गया है. RR के इस ट्वीट में 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 के वर्ल्‍डकप, 2021 की वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप ट्रॉफी और 2023 की वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ फाइनल में पहुंची दोनों टीमों के कप्‍तान के फोटो हैं. संयोग देखिए, इन चारों ही मौकों पर दाईं ओर खड़े कप्‍तान की टीम ही चैंपियन बनी है.

इस पोस्‍ट में एमएस धोनी को चैंपियंस ट्रॉफी (2013), ऑयन मॉर्गन को वर्ल्‍डकप (2019), केन विलियमसन को WTC फाइनल ट्रॉफी (2021) और रोहित शर्मा को WTC फाइनल ट्रॉफी (2023) के दायीं ओर खड़ा दिखाया गया है और संयोग देखिए, तीनों बार दायीं ओर खड़े कप्‍तान की टीम चैंपियन बनी.

