नई दिल्‍ली. भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल (World Test Championship Final ) शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी हें. दोनों देशों के बीच यह मुकाबला लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाएगा. मैच के पहले, सबसे अधिक चर्चा केनिंगटन ओवल मैदान की पिच पर हो रही है और हर कोई उसके ‘मिजाज’ पर अटकलें लगाने में व्‍यस्‍त है. टीम इंडिया के क्रिकेटर और वर्तमान में कॉमेंट्री टीम के सदस्‍य दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने 5 जून को ओवल पिच की फोटो ट्वीट की थी, जिसमें इस पर काफी घास नजर आ रही थी. पिच के इस फोटो ने भारतीय फैंस को निराश कर दिया था.

Two days to go for the #WTCFinal and this is how the pitch looks like

What is your playing XI gonna be? pic.twitter.com/wLyYHr4vcy

— DK (@DineshKarthik) June 5, 2023