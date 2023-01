Video: नीरज चोपड़ा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, कहा-सबको नहीं मिलता ये मौका

नई दिल्ली. भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल में जगह बनाने के साथ ही इतिहास रच दिया. पहली बार आईसीसी ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया और शेफाली वर्मा की कप्तानी में टीम ने दमदार खेल दिखाते हुए फाइनल का टिकट पक्का किया. इंग्लैंड के खिलाफ रविवार शाम मैदान पर उतरने से पहले भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा ने टीम से मुलाकात की.

भारतीय अंडर 19 महिला टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाने का सपना पूरा किया लेकिन उसका इरादा खिताब जीतकर देश का नाम रौशन करने का है. इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला कभी ना भुलाने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमों की नजर सबसे पहले अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास में नाम दर्ज कराने पर होगी. भारत ने साल 2007 में साउथ अफ्रीका में ही खेले गए पुरुषों के पहले टी20 विश्व कप को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीत इतिहास रचा था.

Motivation boost 👊

Olympic Gold medalist @Neeraj_chopra1 shares words of wisdom with young India stars ahead of their #U19T20WorldCup final against England 📽️ pic.twitter.com/xoOl2uWBk1

— ICC (@ICC) January 29, 2023