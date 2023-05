Yashasvi Jaiswal Fastest Fifty: यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, आईपीएल इतिहास की सबसे तेज हाफ सेंचुरी ठोकी

नई दिल्ली. ओपनर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने आईपीएल 2023 में इतिहास रच दिया है. जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ महज 13 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे किए. यह आईपीएल इतिहास में किसी बैटर का सबसे तेज अर्धशतक है. यशस्वी ने अपने अर्धशतकीय पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए.

इससे पहले आईपीएल में सबसे तेज हाफ सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड केएल राहुल (KL Rahul) के नाम था. राहुल ने साल 2018 में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 14 गेंदों पर अर्धशतकीय पारी खेली थी जबकि पैट कमिंस (Pat Cummins) ने साल 2022 में कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ 14 गेंदों पर ही अपना पचासा पूरा किया था.

Fastest FIFTY in the IPL

Yashasvi Jaiswal brings up his half-century in just 13 deliveries 👏👏#TATAIPL #KKRvRR pic.twitter.com/KXGhtAP2iy

— IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2023