पाकिस्तानी स्पिनर की गेंद देख याद आ गए शेन वॉर्न, इतनी स्पिन कि बल्लेबाज तक घूम गया- Video

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न को दुनिया के महान स्पिनरों में गिना जाता है. उनकी स्पिन को समझ पाने में कई दिग्गज क्रिकेटर तक मात खा जाते थे. यही कारण रहा कि उन्होंने मैदान पर ऐसा धमाल मचाया कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भी शामिल रहे. पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह की एक गेंद काफी चर्चा में है जिसे देखकर शायद आपको भी शेन वॉर्न की याद आ जाए.

गॉल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन यासिर शाह ने कुसल मेंडिंस को बोल्ड किया. श्रीलंका की दूसरी पारी के 56वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुसल मेंडिस पवेलियन लौटे, जब यासिर शाह की गेंद को वह समझ नहीं पाए.

यहां क्लिक कर देखें, इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड

यासिर ने लेग साइड की तरफ इस गेंद को फेंका और देखते ही देखते बॉल इतना स्पिन हुई कि कुसल मेंडिस उसे समझ नहीं पाए. इतना ही नहीं, मेंडिस गेंद के साथ-साथ घूमे लेकिन अपना विकेट नहीं बचा सके और बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए. इस गेंद को देखकर सोशल मीडिया पर शेन वॉर्न को भी कई यूजर्स ने याद किया.

Ripper from Yasir Shah to get rid of Kusal Mendis 👌🏾 #SLvPAK pic.twitter.com/Sn6hRBH0iZ

— Estelle Vasudevan (@Estelle_Vasude1) July 18, 2022