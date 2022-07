यास्तिका भाटिया ने अनुष्का को किया ऐसा रन आउट कि Video देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान

नई दिल्ली. विकेटीकपर की चालाकी, फुर्ती और निशाने अकसर टीम को फायदा पहुंचाते हैं. कई बार उनके थ्रो करने के अंदाज या फुर्ती के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ, भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच सीरीज के दूसरे वनडे मैच के दौरान. भारतीय विकेटकीपर यास्तिका भाटिया से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

यास्तिका ने पालेकल में सीरीज के दूसरे वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका की विकेटकीपर अनुष्का संजीवनी को अपने कमाल के थ्रो और फुर्ती की बदौलत पवेलियन भेजा. सबसे खास बात तो यह रही कि बल्लेबाज खुद ही इसे समझ नहीं सकी. थर्ड अंपायर ने फिर रीप्ले देखने के बाद आउट का फैसला दिया.

श्रीलंका के लिए 5वें नंबर पर बल्लेबाजी को उतरीं विकेटकीपर अनुष्का संजीवनी को यास्तिका भाटिया ने रन आउट किया. पारी के 23वें ओवर की तीसरी गेंद को अनुष्का ने डिफेंड किया. गेंद उनके करीब ही रही जिसे यास्तिका ने तुरंत उठाकर सीधे विकेट पर थ्रो किया. गेंद भी निशाने पर लगी और यास्तिका ने रन आउट की अपील कर दी.

What separates good keepers from the best? Alertness! @YastikaBhatia showed sheer wit and presence of mind with this “stumping”!

Watch all the action from India Women’s tour of Sri Lanka FOR FREE, LIVE on #FanCode 👉https://t.co/66xRNVrDpw@BCCIWomen@OfficialSLC#SLvIND pic.twitter.com/B7dTLKoEfA

— FanCode (@FanCode) July 4, 2022