Year Ender: टीम इंडिया को 2021 में तेज गेंदबाज या स्पिनर्स, किसने दिलाई यादगार जीत, आंकड़े चौंकाने वाले

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) के लिए साल 2021 हालांकि बहुत अच्छा नहीं रहा है. टीम टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी. लेकिन टीम ने इस दाैरान टेस्ट में खासकर विदेश में अच्छा प्रदर्शन किया. टीम ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज (India vs Australia) जीती. इसके अलावा इंग्लैंड में (India vs England) भी टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई. अब साल के अंत में भी टीम ने इस प्रदर्शन को बरकरार रखा. टीम ने साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में (India vs South Africa) 113 रन से हराया. तो इस साल टीम की जीत में तेज गेंदबाज या स्पिनर्स, किसका योगदान अधिक रहा. आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.

टीम इंडिया (Team India) साल 2021 में सबसे अधिक टेस्ट मैच जीतने वाली टीम रही. टीम ने 14 में से 8 मुकाबले जीते. 3 मैच में उसे हार मिली. 3 मुकाबले ड्रॉ रहे. पाकिस्तान (Pakistan) की टीम 7 टेस्ट जीत के साथ दूसरे नंबर पर रही. अन्य कोई टीम इस साल 5 या उससे अधिक टेस्ट नहीं जीत सकी है. अब बात गेंदबाजों की करें तो 2021 में भारतीय तेज गेंदबाज स्पिनर्स के मुकाबले अधिक विकेट लेने में सफल रहे. इसी कारण टीम विदेश में अच्छा प्रदर्शन करने में भी सफल रही.

28 की औसत से 129 विकेट झटके

भारतीय तेज गेंदबाजों ने 2021 में 28 की औसत से 129 विकेट झटके. 10 तेज गेंदबाजों ने कम से कम एक विकेट लिया. तेज गेंदबाजों ने 1202 ओवर गेंदबाजी की. 3 बार 5 विकेट झटके. 44 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा. वहीं स्पिनर्स ने 20 की औसत से 123 विकेट लिए. 13 गेंदबाजों को कम से एक विकेट मिला. उन्होंने 983.3 ओवर गेंदबाजी की. 8 बार 5 और एक बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया.

यह भी पढ़ें: Asia Cup: भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में, पाकिस्तान की टीम हारकर हुई बाहर

यह भी पढ़ें: IND vs SA: विराट कोहली = एमएस धोनी + सौरव गांगुली + राहुल द्रविड़, ऐसे किया यह कारनामा

टॉप-5 में 3 तेज गेंदबाज

भारत की ओर से इस साल टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो टॉप-5 में 3 तेज गेंदबाज हैं. ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) ने सबसे अधिक 54 विकेट लिए हैं. अन्य कोई गेंदबाज 50 विकेट के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका है. बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल 36 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं. इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 31, जसप्रीत बुमराह ने 30 और मोहम्मद शमी ने 23 विकेट झटके.

Tags: Cricket news, Ind vs sa, India vs South Africa, Jasprit Bumrah, R ashwin, Team india, Virat Kohli, Year Ender, Year Ender 2021